Ποιοι γιορτάζουν σήμερα,Πέμπτη 11 Ιουνίου

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, καθώς και την ανάμνηση του θαύματος του «Άξιον Εστί».

Ποιοι Γιορτάζουν Σήμερα

Βαρθολομαίος

Βαρνάβας

Λουκάς (λόγω του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας)

Θρησκευτικό Υπόμνημα

Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, την ημέρα αυτή τιμώνται:

Η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του «Άξιον Εστί» στο Άγιον Όρος

Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, ο Ομολογητής

Ο Άγιος Μάρτυρας Θεόπεμπτος και άλλοι τέσσερις Μάρτυρες

Ο Όσιος Βαρνάβας ο εν Κύπρω