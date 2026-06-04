Πάτρα: Ο έβδομος θάνατος κρατούμενου στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου, σήμανε νέο συναγερμό

Έβδομος θάνατος κρατούμενου, 44 χρόνων αυτή τη φορά, σε διάστημα περίπου δύο μηνών σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, όπως έγραψε το thebest.gr.

Η συνέχεια αυτής της τραγικής σειράς θανάτων έχει σημάνει νέο συναγερμό τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στους θεσμικούς φορείς της περιοχής, πυροδοτώντας έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες διαβίωσης και την υγειονομική κάλυψη των κρατουμένων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, με πρωτοβουλία του προέδρου του Παναγιώτη Μεταξά, έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά επαφών για τη διερεύνηση της κατάστασης, ενώ έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στους αρμόδιους φορείς. «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Εμείς έχουμε στείλει σχετικό έγγραφο στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στον Συνήγορο του Πολίτη και φυσικά στον Εισαγγελέα της Πάτρας, όπου έχουμε επισημάνει όσα έχουν γίνει, τις ελλείψεις, και ζητάμε να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Να θυμίσω ότι υπάρχει εισαγγελική εντολή από την πρώτη στιγμή», αναφέρει στο thebest.gr ο κ. Μεταξάς.

Μετά τον έκτο θάνατο, εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου είχαν επισκεφτεί το σωφρονιστικό κατάστημα μαζί με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Ευάγγελο Μάστακα και την Εισαγγελέα των φυλακών Ολυμπία Λαμπροπούλου, όπου συναντήθηκαν με τον Διευθυντή και την κοινωνική λειτουργό. Τα στοιχεία που προέκυψαν είναι ανησυχητικά, η φυλακή, με δυναμικότητα περίπου 446 θέσεων, φιλοξενεί σήμερα πάνω από 600 κρατούμενους, σχεδόν το διπλάσιο της χωρητικότητάς της.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης το ζήτημα της ιατρικής κάλυψης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, με παρέμβαση της προέδρου του Άννας Μαστοράκου, κατάφερε να καλυφθεί η ειδικότητα του καρδιολόγου, ενώ εκκρεμεί ακόμη η πρόσληψη ψυχολόγου. Τις ανάγκες του ιατρείου των φυλακών συμπληρώνει τρεις φορές την εβδομάδα γιατρός γενικής ιατρικής από το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.