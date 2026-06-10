Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Τιμοθέου επισκόπου Προύσσης και των Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης.

Ποιοι Γιορτάζουν Σήμερα

Δεν υπάρχει κάποιο πολύ γνωστό ή δημοφιλές όνομα που να γιορτάζει επίσημα τη συγκεκριμένη ημέρα.

Εάν κάποιος φέρει το όνομα Τιμόθεος, Αλέξανδρος ή Αντωνίνα και θέλει να τιμήσει τους συγκεκριμένους Αγίους, μπορεί να γιορτάσει, αν και τα ονόματα αυτά έχουν τις κύριες, πιο γνωστές τους εορτές σε άλλες ημερομηνίες του έτους (π.χ. 22 Ιανουαρίου για τον Άγιο Τιμόθεο, 30 Αυγούστου για τον Άγιο Αλέξανδρο και 1 Μαρτίου για την Αγία Αντωνίνα).

Θρησκευτικό Υπόμνημα

Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, την ημέρα αυτή τιμάται επίσης η μνήμη των:

Άγιος Νεανίσκος ο σοφότατος Μάρτυρας

Όσιος Κανίδης ο Ασκητής

Όσιοι Θεοφάνης και Πανσέμνη

Άγιος Απολλώς

Άγιος Αλέξιος επίσκοπος Βιθυνίας

Άγιος Σάββας ο Οσιομάρτυρας ο Σταγειρίτης