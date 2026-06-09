Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυρίλλου, Πατριάρχη Αλεξανδρείας.

Ποιοι Γιορτάζουν Σήμερα

Κύριλλος, Κυρίλλος, Κυριλλία (επίσημη σταθερή γιορτή).

Θρησκευτικό Υπόμνημα

Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, εκτός από τον Άγιο Κύριλλο, την ημέρα αυτή τιμώνται επίσης:

Οι Αγίες πέντε κανονικές Παρθένες: Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία και Ενναθά.

Ο Άγιος Ανανίας.Ο Άγιος Αλέξανδρος, επίσκοπος Προύσας.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Ορέστης, Διομήδης και Ροδίων.

Οι Αγίες Τρεις Παρθενομάρτυρες από τη Χίο.Ο Όσιος Κύρος