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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Καλλιόπης και του Αγίου Ναυκρατίου.

Ποιοι Γιορτάζουν Σήμερα

Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, Πίτσα.

Ναυκράτιος, Ναυκράτης.

Θρησκευτικό Υπόμνημα

Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, την ημέρα αυτή εορτάζονται επίσης:

Η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου.

Ο Άγιος Θεοφάνης ο Νεομάρτυρας.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Νίκανδρος, Μαρκιανός και Μάρκος.

Ο Όσιος Παύλος ο Ομολογητής

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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