Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου

Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων (κινητή εορτή 56 ημέρες μετά το Πάσχα).

Λόγω της μεγάλης αυτής γιορτής, έχουν την ονομαστική τους εορτή πάρα πολλά ονόματα που δεν ανήκουν σε κάποια άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ποιοι Γιορτάζουν ΣήμεραΑγίων Πάντων: Όλοι όσοι φέρουν τα ονόματα αυτά ή δεν έχουν άλλη σταθερή γιορτή μέσα στο έτος.

Παναγής, Πανάγος (λόγω του Οσίου Παναγή Μπασιά).

Ζηναΐς, Ζηναΐδα.

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα.

Αγαμέμνων, Αγαμέμνονας.

Αγησίλαος, Αγησιλεία.Αριστομένης, Ασημάκης, Ασημίνα.Βενέτιος, Βενετία.

Έκτορας, Ελβίρα, Εριφύλη.Ευριπίδης, Ευρυδίκη, Φαίδων, Φαίδωνας.

Ηλέκτρα, Ιοκάστη, Κασσάνδρα, Κίμων.Όθων, Οθωνία, Τιμολέων.

Θρησκευτικό Υπόμνημα

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, εκτός από τη σύναξη των Αγίων Πάντων και των Θρακών Αγίων, τιμάται επίσης η μνήμη των:Αγίου Θεοδότου του εν ΑγκύραΑγίας ΠοταμιαίνηςΟσίου Παναγή ΜπασιάΑγίας Ζηναΐδος της Θαυματουργο