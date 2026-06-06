Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 σύμφωνα με το Εορτολόγιο του Ορθόδοξου Συναξαριστή γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιλαρίων, Ιλαρίωνας, Ιλαρία, Ιλαριάδα, Λαριάδα

Θρησκευτική Εορτή

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος του Νέου, ο οποίος διετέλεσε ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων.

Παράλληλα, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αττάλου του Θαυματουργού, του Αγίου Γελασίου, καθώς και των Αγίων πέντε Παρθένων (Μάρθας, Μαρίας, Κυρίας, Βαλερίας και Μαρκίας).