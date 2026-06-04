Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Φτάνει πια κ. Γεωργιάδη με τα ‘‘εντέλλεσθε’’- Με τις μεθοδεύσεις σας ούτε η Αχαΐα θα έχει γιατρούς ούτε η Κεφαλονιά»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για τα προβλήματα υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τις μετακινήσεις ιατρών από Κέντρα Υγείας της Αχαΐας προς το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η υγεία των ανθρώπων της χώρας είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής. Το σταθερά καλό επίπεδο της υγείας τους διασφαλίζει ατομική και συλλογική ευημερία, δημογραφική ανακούφιση και κοινωνική συνοχή, η οποία οδηγεί στην οικονομική άνθηση και βιώσιμη παραγωγικότητα.

Η ανωτέρω συνθήκη δεν διασφαλίζεται όταν το αγαθό της υγείας θεωρείται ατομικό και εμπορικό προϊόν, όταν η παροχή υπηρεσιών υγείας εκχωρείται άμεσα και έμμεσα, ενεργητικά ή παθητικά στον αγορά. Δεν διασφαλίζεται όταν η υγεία είναι προνόμιο όσων έχουν και κατέχουν και παύει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Δεν διασφαλίζεται όταν η χώρα δεν διαθέτει αξιόπιστο και λειτουργικό δημόσιο σύστημα υγείας.

Πολλώ δε μάλλον όταν δεν λειτουργούν κατά τρόπο σύγχρονο και ολοκληρωμένο οι δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού και οι διεπιστημονικές ομάδες των Τοπικών Μονάδων Υγείας, στις οποίες πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και να καλύπτεται όλος ο πληθυσμός ευθύνης τους. Όταν η υγεία των ανθρώπων δεν είναι μέρος ενός ολιστικού δημόσιου σχεδίου δράσης, αλλά εγκαταλελειμμένη στην τύχη της ατομική ευθύνης, όπως συμβαίνει εδώ και επτά χρόνια στυγνών νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Στην Ελλάδα 2.0 του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Υπουργού Υγείας Γεωργιάδη το Εθνικό Σύστημα έχει εδώ και πολύ καιρό καταρρεύσει και μόνον χάρη στην φιλοτιμία, το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων του είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η πολιτική της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας αφορά μόνο στο real estate και τις ψηφιακές εφαρμογές, τα οποία προσφέρονται για επικοινωνιακό εντυπωσιασμό και τεχνολαϊκισμό.

Υπό αυτό το φως η κατάσταση των Κέντρων Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας δεν εκπλήσσει κανένα. Πρόκειται για την «κοινοτοπία του κακού» που έχει παγιώσει η νεοδεξιά κοσμοαντίληψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής ΚΥ – ΤΟΜΥ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (ΕΙΝΑ) η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η Διοίκηση της 6 ης Υ.Πε. ξεκίνησαν κακήν κακώς και ενόψει της αρχόμενης τουριστικής εποχής τις δια «εντέλλεσθε» αθρόες μετακινήσεις ιατρών από τα Κέντρα Υγείας Κάτω Αχαΐας, Νοτίου Τομέα Πατρών και Χαλανδρίτσας προς το Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, για την κάλυψη των εφημεριών του. Εφημερίες οι οποίες προδήλως δεν «βγαίνουν», καθώς και το νοσοκομείο αυτό πάσχει από τη επιδημία αποστελέχωσης που έφερε στην χώρα ο γαλάζιος νεοφιλελευθερισμός.

Πρόκειται για διαρκή ομολογία αποτυχίας κάθε μέτρου που νομοθέτησε αυτή η καταστρεπτική κυβέρνηση από τον Ιούλιο του 2019 ως σήμερα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κρίσιμου προβλήματος της υποστελέχωσης των δομών του ΕΣΥ. Ακόμη και η πρόσφατη προκήρυξη 1.130 θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο ΕΣΥ είναι σταγόνα στον ωκεανό, καθώς βάσει στοιχείων της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις φτάνουν τις 6.000. Η παρούσα προκήρυξη αρκεί ίσα ίσα να αντικαταστήσει το συνταξιοδοτούμενο ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ.

Ταυτόχρονα, το μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας βαίνει διαρκώς μειούμενο, οι δε συμβασιούχοι αυξάνονται σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι το ΕΣΥ καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο 2019 υπηρετούσαν στο Υπουργείο Υγείας 79. 177 τακτικοί υπάλληλοι, ενώ ο Μάιος 2026 θα καταλήξει με περίπου 71.400. Πρόκειται για μια μείωση της τάξεων του 9,82%, αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων επιλογών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Στον αντίποδα, οι έκτακτοι υπάλληλοι αυξήθηκαν στο ίδιο διάστημα κατά ποσοστό 101,93%, από 15.352 σε 31.000.

Παρατηρώντας τα συγκριτικά στοιχεία μεταξύ 2015 και 2019, καταγράφεται αύξηση του τακτικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας κατά 0,95% (+ 746). Αποτυπώνεται εναργώς η διαφορά στις πολιτικές επιλογές και τις ιδεολογικές διαφορές των κυβερνήσεων, ασχέτως πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο άσκησαν πολιτική.

Είναι η πρώτη φορά που ιατροί της ΠΦΥ της Π.Ε Αχαΐας διατάσσονται να μεταβούν σε δομή της Κεφαλλονιάς προκειμένου να εφημερεύσουν. Η πρόβλεψη των μετακινήσεων είναι εξαίρεση, αφορά σε έκτακτες καταστάσεις και ως επί το πλείστον αφορά σε όμορες Π.Ε με εδαφική γειτνίαση. Το γεγονός ότι Υπουργείο Υγείας και 6 η Υ.Πε. καταφεύγουν στο έσχατο αυτό μέτρο καταδεικνύει τον πανικό, τη σύγχυση αλλά και το βάθος της αδιαφορίας για την πραγματική επίλυση του προβλήματος της υποστελέχωσης του ΕΣΥ. Τη ίδια στιγμή το πρόβλημα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αλλά οξύνεται, καθώς και οι δομές της ΠΦΥ στην Π.Ε Αχαΐας αποδυναμώνονται περαιτέρω, και το εφημεριακό πρόγραμμα του Γ.Ν Αργοστολίου απλώς «βγαίνει» στα χαρτιά.

Επειδή η διαπιστωμένη υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας οδηγεί αποδεδειγμένα σε εργασιακή εξουθένωση, ιατρικά λάθη και αίσθημα γενικής παραίτησης, και πλέον πρέπει να μιλάμε για στρατηγική αποστελέχωσης του ΕΣΥ,

Επειδή οι ανάγκες που καλύπτει το ΕΣΥ είναι πάγιες και διαρκείς ως εκ τούτου η στελέχωσή του απαιτεί τακτικό ανθρώπινο δυναμικό και όχι συμβασιούχους ή κατ’ αποκοπή απασχολούμενους,

Επειδή το πρώτιστο κίνητρο προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΣΥ είναι η ολική ανάταξη του συστήματος, κάτι που αντιβαίνει στην ιδεολογία της κυβέρνησης,

Επειδή το κράτος είναι επιφορτισμένο με την υποχρέωση να παρέχει σε όλους και όλες αδιακρίτως τους ανθρώπους που κατοικούν στην επικράτειά του δωρεάν και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ακώλυτη πρόσβαση σε αυτές, αναιρώντας κάθε οικονομικό, χρονικό και γεωγραφικό περιορισμό,

Επειδή απαιτούνται νέοι οργανισμοί λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και όλων των δομών του ΕΣΥ, που θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες υγείας του πληθυσμού,

Επειδή οι μετακινήσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δικαιολογούνται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, με την υποστελέχωση να μην αποτελεί σε καμιά περίπτωση τέτοια περίπτωση.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το κρίσιμο πρόβλημα της υποστελέχωσης του Γ.Ν. Κεφαλονιάς;

2. Προτίθεται να διακόψει τις παράνομες δια «εντέλλεσθε» μετακινήσεις ιατρών των Κέντρων Υγείας της Π.Ε Αχαΐας;

3. Προτίθεται να αναδιατυπώσει τα κίνητρα προσέλκυσης και παραμονής επαγγελματιών υγείας στις δομές ΕΣΥ των άγονων και προβληματικών περιοχών της Ελλάδας;

4. Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος χάρτης υγείας της χώρας;

5. Πότε θα είναι έτοιμοι οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων του ΕΣΥ, αλλά και των δομών της ΠΦΥ;

6. Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ;

7. Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ στην χώρα;