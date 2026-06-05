Καιρός: Καταιγίδες πριν τα 40αρια – Πότε «επιστρέφει» το καλοκαίρι

Την Παρασκευή, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της κεντρικής και βόρειας, ηπειρωτικής χώρας, από τα κεντρικά της Στερεάς μέχρι και τη δυτική Μακεδονία, θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα.

Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Το Σάββατο θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, στα ορεινά από τα κεντρικά της Στερεάς και βορειότερα, θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες.

Αλλαγή σκηνικού του καιρού



Το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει ραγδαία το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει κατακόρυφα.

Ειδικότερα, αναμένονται θερμοκρασίες κατά 3-4 βαθμούς υψηλότερες για την εποχή, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου.



Οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι:

Θεσσαλία

Κεντρική Στερεά Ελλάδα

Ανταολική Πελοπόννησος και

Κεντρική Μακεδονία.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Κυρίως αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.