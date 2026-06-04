Πάτρα: Το μεγαλύτερο urban τσίρκο του δρόμου ζωντανεύει στο προαύλιο του Απόλλωνα

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη θέαμα, ενέργεια και διασκέδαση υπόσχονται οι X-Saltibagos, οι οποίοι το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:00 καταλαμβάνουν τον αύλειο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Απόλλωνα Πατρών στην Περιβόλα, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή διαδραστική παράσταση για μικρούς και μεγάλους.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πολυθεματικό υπερθέαμα που συνδυάζει στοιχεία τσίρκου, ακροβατικών, χορού δρόμου και εντυπωσιακών εφέ, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να προσφέρει μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας σε ολόκληρη την οικογένεια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράσταση τσίρκου με εντυπωσιακά ακροβατικά και δυναμικές urban χορογραφίες, ενώ το κοινό θα μαγευτεί από το εντυπωσιακό fire show, με τις φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό της Πάτρας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν επίσης οι γιγάντιες σαπουνόφουσκες του Bubble Show, που υπόσχονται να ενθουσιάσουν παιδιά και ενήλικες, καθώς και το face painting, όπου οι μικροί επισκέπτες θα μπορούν να μεταμορφωθούν στους αγαπημένους τους ήρωες και χαρακτήρες.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παράστασης είναι η έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό. Οι X-Saltibagos δεν περιορίζονται στη σκηνή, αλλά καλούν τους θεατές να συμμετάσχουν ενεργά, μετατρέποντάς τους σε μέρος του ίδιου του θεάματος.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Ώρα Έναρξης: 20:00

Τοποθεσία: Αύλειος χώρος Κ.Γ. Απόλλωνα Πατρών, Περιβόλα Πάτρας

Κατάλληλο για: Όλες τις ηλικίες

Εισιτήρια

Γενική Είσοδος: 10€

Παιδικό (έως 15 ετών): 9€

ΑμεΑ: 8€

Προσφορά για αθλητές και αθλήτριες των ακαδημιών Α.Σ. Απόλλων Πατρών: 8€

Η προπώληση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του apollonpatras.gr/tickets και της πλατφόρμας more.com, ενώ εισιτήρια διατίθενται επίσης από το APOLLON ARENA και από το εκδοτήριο του γηπέδου την ημέρα της εκδήλωσης.

Μια βραδιά γεμάτη χρώμα, δράση και διαδραστικό θέαμα αναμένεται να χαρίσει αξέχαστες στιγμές στους κατοίκους της Πάτρας και όχι μόνο.