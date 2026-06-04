Ναύπακτος: Πήραν το δίπλωμα από τον οδηγό που έκανε "τρελή πορεία"- 'Έπεσε πάνω σε οχήματα και καταστήματα

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μηχανάκια και καταστήματα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία του αφαιρέιθηκε το δίπλωμα.

Τρόμος επικράτησε χθες στη Ναύπακτο όταν οδηγός ακολούθησε "τρελή πορεία" με το αυτοκίνητό του, με μια μητέρα να σώζει στο παρά ένα το παιδί της.

Αφαιρέθηκε από οδηγό η άδεια ικανότητας οδήγησης μετά από τροχαίο ατύχημα με διαδοχικές προσκρούσεις και σύγκρουση σε οχήματα και

καταστήματα στη Ναύπακτο

Ο οδηγός προσέκρουσε - συγκρούστηκε με το αυτοκίνητό του διαδοχικά σε 3σταθμευμένα δίκυκλα, 2 σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, 1 ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε 2 καταστήματα

Από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης οδηγού, η οποία θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και

Επικοινωνιών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης, μετά από τροχαίο ατύχημα, που συνέβη χθες (03-06-2026), το πρωί στη

Ναύπακτο.



Ειδικότερα, ο ανωτέρω οδηγός, οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο

αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε - συγκρούστηκε διαδοχικά σε: τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.



Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και την

σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί μέχρι

στιγμής κάποιος τραυματισμός.



Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας

οδήγησης και διενήργησαν έλεγχο ανίχνευσης οινοπνεύματος, τόσο στον οδηγό που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό του έτερου

κινούμενου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.



Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε

μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και

διανοητική του ικανότητα οδήγησης.



Η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας.