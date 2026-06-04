Τα συλλυπητήρια της Αναστασίας Τογιοπούλου για τον θάνατο της Ευθυμίας Καλαβριζιώτου

Η αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου αποχαιρετάει την Ευθυμία Καλαβριζιώτου η οποία έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Αναστασίας Τογιοπούλου αναφέρει τα εξής:

Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων, Αναστασία Τογιοπούλου, εκφράζει την θλίψη της, για την απώλεια της Ευθυμίας Καλαβριζιώτου και συλλυπείται από καρδιάς τα αδέλφια της, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της.