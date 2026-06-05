Το νέο «Ανακαινίζω» ανοίγει στις 15 Ιουνίου

Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει, μέσω του gov.gr, η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών, εντός του ήδη ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος.

Πρόκειται όπως είπε για ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς δεν προβλέπει απλά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και την ανακαίνιση κατοικιών. Η όλη προσπάθεια, διευκρίνισε, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης της κυβέρνησης να ανοίξει τα κλειστά σπίτια και να τα «επιστρέψει» στο κτηριακό απόθεμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα είναι εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Τέσσερα νέα προγράμματα για επιχειρήσεις μέσα στο καλοκαίρι

Μιλώντας σε εκδήλωση του τηλεοπτικού σταθμού «Βεργίνα», με τίτλο «ΑΙ και πόλεις που σκέφτονται», ο κ.Παπαθανάσης γνωστοποίησε ακόμη πως μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να «ανοίξουν» τέσσερα νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, αλλά και για επιχειρήσεις στο φάσμα του Γενικού Απαλλακτικού Μηχανισμού, «οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο de minimis των 300.000 ευρώ».

Τα προγράμματα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 5 εκατ. ευρώ, με επιδοτήσεις μέχρι 200.000 ευρώ για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διττή χρήση τεχνολογιών. «Παρακολουθούμε από το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ότι κάθε χρόνο ιδρύεται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και μάλιστα επιχειρήσεις που έχουν νέα παιδιά ως μετόχους και επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη στήριξη αυτή» τόνισε.

Ανοιχτό παραμένει το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους

Υπενθύμισε δε ότι εξακολουθεί να «τρέχει» το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους: «Ένας νέος πτυχιούχος, ο οποίος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του από 1ης Ιανουαρίου 2025 και συνεχίζει να λειτουργεί θα πάρει σε τρεις δόσεις 13.000 ευρώ κι αν είναι δύο πτυχιούχοι που συνεταιρίζονται θα λάβουν 21.000 ευρώ. Αν θέλουν δε να έχουν και έναν εργαζόμενο θα πάρουν άλλες 15.000 ευρώ με απλές διαδικασίες» σημείωσε.

Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του οποίου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλυπτει με επιδότηση επιτοκίου το 40% του κόστους δανεισμού των δικαιούχων.

Ο κ.Παπαθανάσης πρόσθεσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σχετίζεται και με την πεποίθησή της ότι το αναπτυξιακό μέρισμα που παράγεται στη χώρα πρέπει να επιστρέφει στην οικονομία και την κοινωνία. Γι' αυτό βασική της προτεραιότητα είναι να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, με εργαλεία που απευθύνονται τόσο στη μικρομεσαία όσο και στη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Συμπλήρωσε πως το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 17,7 δισ. ευρώ, «έκλεισε» με σημαντική ωφέλεια για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

«Τι κάναμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την επόμενη μέρα και να δημιουργήσουμε "γέφυρα", ώστε να μη σταματήσει ο φθηνός δανεισμός στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα; Κατ' ουσίαν μεταφέραμε 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ώστε από τον Οκτώβριο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να δανείζεται (με επιτόκιο 0,35%) και να μοχλευτούν 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια» υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι προκειμένου να αυξηθεί η «περίμετρος» των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα μετά την πολυετή κρίση, παραμένει ανοιχτό πρόγραμμα εγγύησης κατά 80% των δανείων τους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.