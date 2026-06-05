Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αγορά για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν χαμηλότερες τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και τους εμπόρους να προσδοκούν τόνωση της καλοκαιρινής κίνησης.

Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα στις 13/7, πού χρειάζεται προσοχή

Η εκπτωτική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο της έναρξης των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της περιόδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Καθώς περιλαμβάνονται και τα outlet στις θερινές εκπτώσεις, η χαμηλότερη τιμή προ μηνός που είχαν τα ίδια πρέπει να αναγράφεται, όχι εκείνη του κύριου καταστήματος. Τα ποσοστά της έκπτωσης είναι οπωσδήποτε ζήτημα. Η αναγραφή ενδείξεων όπως «-30%» ή «-50%» δεν είναι πάντα υποχρεωτική. Γίνεται, όμως, υποχρεωτική όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, ενώ σε περίπτωση διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος της έκπτωσης, για παράδειγμα «από 20% έως 50%».

Κεντρικό θέμα η διαφάνεια τιμών

Η διαφάνεια στις τιμές παραμένει βασικό ζήτημα για τη φετινή περίοδο. Προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί το πραγματικό όφελος, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εμφανίζουν με καθαρό τρόπο την προηγούμενη και τη νέα μειωμένη τιμή.

Στο ισχύον πλαίσιο ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης.