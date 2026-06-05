Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Επίδομα παιδιού Α21: Έως πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις

Επίδομα παιδιού Α21: Έως πότε θα είναι α...

Μέχρι τις 10 Ιουλίου θα δέχεται αιτήσεις η πλατφόρμα

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση:
-τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21,
-το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.

Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

-η σχολική μονάδα,
-η τάξη,
-ο αριθμός μητρώου του παιδιού.

Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Σημειώνεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Επίδομα Παιδιού
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0395\u03c0\u03af\u03b4\u03bf\u03bc\u03b1 \u03a0\u03b1\u03b9\u03b4\u03b9\u03bf\u03cd"]
833431
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις