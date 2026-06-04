Ναύπακτος: «Άκουσα το γκάζι που ήταν πατημένο, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα»

Σκηνές που θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί σε ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκαν στη Ναύπακτο όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν προς το λιμάνι βγήκε εκτός ελέγχου και διέσχισε με μεγάλη ταχύτητα ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Μέσα στο χάος που ακολούθησε, μια μητέρα κατάφερε με μία αστραπιαία κινηση να σώσει το παιδί της.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν την πλατεία του λιμανιού, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του.

Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε στο πέρασμά του τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, σταθμευμένα δίκυκλα και οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Δείτε βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο: