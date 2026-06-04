Ναύπακτος: «Άκουσα το γκάζι που ήταν πατημένο, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα»

Η μητέρα που γλίτωσε το παιδί της από το ανεξέλεγκτο αυτοκίνητο στη Ναύπακτο περιγράφει τα δραματικά δευτερόλεπτα πριν από το τροχαίο
Σκηνές που θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί σε ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκαν στη Ναύπακτο όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν προς το λιμάνι βγήκε εκτός ελέγχου και διέσχισε με μεγάλη ταχύτητα ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.
Μέσα στο χάος που ακολούθησε, μια μητέρα κατάφερε με μία αστραπιαία κινηση να σώσει το παιδί της.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν την πλατεία του λιμανιού, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του.
Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε στο πέρασμά του τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, σταθμευμένα δίκυκλα και οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Δείτε βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο:
Την ώρα που το ανεξέλεγκτο όχημα πλησίαζε με ορμή, μία μητέρα που μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της, βρισκόταν στο σημείο μαζί με το παιδί της. Δεν πρόλαβε να δει το όχημα, άκουσε μόνο τον ήχο της μηχανής και αντέδρασε ενστικτωδώς, όπως η ίδια λέει στο protothema.gr
«Άκουσα το γκάζι που ήταν πατημένο και κατευθείαν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πάρω το παιδί μου αγκαλιά και να τρέξω. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το κεφάλι για να δω το αμάξι. Από τον ήχο και μόνο, πρόλαβα να δράσω και να σώσω το παιδί μου», δήλωσε.
Η περιγραφή της συγκλονίζει καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κλήθηκε να πάρει μια απόφαση ζωής.
«Ο κάθε γονιός αυτό θα έκανε πιστεύω. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ , έπρεπε να δράσω γρήγορα. Λειτούργησε το αίσθημα της επιβίωσης εκείνη την ώρα» πρόσθεσε.
Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη δραματική στιγμή. Η γυναίκα αρπάζει το παιδί στην αγκαλιά της και απομακρύνεται ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο πέσει με δύναμη πάνω στο σταθμευμένο όχημά της. Μία κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική και απέτρεψε τα χειρότερα.
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