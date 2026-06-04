Χριστίνα Αλεξοπούλου: Βελτιώσεις στις παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας

Στη δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει αλλαγές στο πλαίσιο παραχώρησης και αξιοποίησης του αιγιαλού και της παραλίας. Σε ανακοίνωσή της, η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρεται στις βελτιώσεις που προωθούνται και στις προτάσεις που κατατέθηκαν για τις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια των παρεμβάσεων που ανέλαβε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ομάδα δεκατεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας -μεταξύ αυτών και η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου -καθώς και της συνεργασίας που αναπτύχθηκε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για ζητήματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου παραχώρησης και αξιοποίησης του αιγιαλού και της παραλίας, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 5092/2024.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις», το οποίο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου 2026, περιλαμβάνονται πέντε άρθρα που τροποποιούν επιμέρους διατάξεις του Ν. 5092/2024.

Οι προτεινόμενες αλλαγές ενσωματώνουν παρατηρήσεις και προτάσεις που αναδείχθηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου την προηγούμενη περίοδο, αντιμετωπίζοντας πρακτικά ζητήματα που απασχόλησαν επαγγελματίες και επιχειρήσεις -και στην Αχαΐα. Πρόκειται για βελτιώσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα του πλαισίου και επιβεβαιώνουν τη βούληση για συνεχή αξιολόγηση και αναβάθμιση των μεταρρυθμίσεων με βάση την εμπειρία της εφαρμογής τους.

Μεταξύ των σημαντικότερων τροποποιήσεων περιλαμβάνονται τα άρθρα 72 και 75, τα οποία διαμορφώνουν μία μεταβατική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις και σωματεία για το έτος 2026. Οι συγκεκριμένες διατάξεις προβλέπουν, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα προσωρινής παραχώρησης ακόμη και στις περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί στο παρελθόν διοικητικές κυρώσεις, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η σχετική διαδικασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται πρακτικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου πλαισίου, παρέχοντας λύσεις σε επιχειρήσεις που βρέθηκαν αντιμέτωπες με δυσκολίες κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και παραχώρησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το άρθρο 74, το οποίο προβλέπει για το έτος 2026 τη δυνατότητα παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρατική διαδικασία σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί μία σημαντική θετική εξέλιξη για τις πληγείσες περιοχές, καθώς ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι τοπικές οικονομίες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023 και συνιστά μία ουσιαστική παρέμβαση στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου και οι υπόλοιποι δεκατρείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν πρόταση βελτίωσης της συγκεκριμένης διάταξης, επισημαίνοντας ότι η κατεύθυνσή της είναι θετική και ανταποκρίνεται σε ένα πραγματικό αίτημα των πληγεισών περιοχών, ωστόσο υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς της.

Ειδικότερα, προτείνεται η σχετική πρόβλεψη να μην περιορίζεται αποκλειστικά στις οριοθετημένες περιοχές που προβλέπονται στη διάταξη, αλλά να επεκταθεί στο σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής λόγω των συνεπειών του Daniel. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ευρύτερη και δικαιότερη εφαρμογή της ρύθμισης, ανταποκρινόμενη πληρέστερα στην πραγματική έκταση των επιπτώσεων που προκάλεσε η θεομηνία στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στις τοπικές οικονομίες.

Η πρόταση των βουλευτών εδράζεται στην ανάγκη η περίμετρος των δικαιούχων να καθορίζεται με βάση τις επίσημες αποφάσεις οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών από τη θεομηνία Daniel και όχι από επιμέρους διοικητικά ή φορολογικά κριτήρια που ενδέχεται να αποκλείσουν επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν ουσιαστικά από το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι καμία επιχείρηση που υπέστη συνέπειες από τις πλημμύρες δεν θα στερηθεί τη δυνατότητα αξιοποίησης της συγκεκριμένης ευνοϊκής ρύθμισης λόγω διαδικαστικών ή τεχνικών περιορισμών.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση σημαντικών βελτιώσεων στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου επιβεβαιώνει στην πράξη τη σημασία της διαρκούς παρακολούθησης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η περαιτέρω βελτίωση της διάταξης για τις πληγείσες περιοχές από τον Daniel θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης, συμβάλλοντας στη στήριξη των επιχειρήσεων και στην αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών οικονομιών.

Όπως τόνισε, η αξιοποίηση της εμπειρίας που προκύπτει από την εφαρμογή των νόμων και η προσαρμογή τους στα πραγματικά δεδομένα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιοχών της Αχαΐας.