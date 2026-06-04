Πάτρα-Πανελλήνιες: Από τις 8 στο εξεταστικό κέντρο έως τις 4 περιμένοντας προφορική εξέταση- Τι απαντά η Δευτεροβάθμια

«Θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια που μου επιτρέπει ο νόμος να ενισχύσω αριθμητικά τους εξεταστές, ώστε να αποφύγουμε άλλες τέτοιες καθυστερήσεις, στα εναπομείναντα μαθήματα των εξετάσεων». Με αυτή τη δέσμευση απαντά ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γιώργος Παπατσίμπας, στο thebest.gr, έπειτα από τα προβλήματα που σημειώθηκαν κατά την χθεσινή δεύτερη μέρα των Πανελλαδικών εξετάσεων για τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Πάτρας.

Τι ακριβώς συνέβη; Τα παιδιά που δίνουν τα μαθήματά τους προφορικά στις Πανελλήνιες -μαθητές με δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία, καθώς και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, με κινητική αναπηρία άνω του 67%, σπαστικότητα στα άνω άκρα ή σοβαρά προβλήματα όρασης- αναγκάστηκαν να περιμένουν ώρες μετά τη γραπτή εξέταση για να δώσουν την προφορική. Παρέμειναν από τις 8 το πρωί κλεισμένοι σε αίθουσα χωρίς κλιματιστικό, μέσα στη ζέστη, με το τελευταίο παιδί να εξετάζεται στις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με όσα είπαν γονείς παιδιών στο thebest.gr.

Ο κ. Παπατσίμπάς, εξηγεί, τι οδήγησε σε αυτή την κατάσταση: «Αυτό συνέβη γιατί οι εξεταστές αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό μαθητών, και το κάθε παιδί χρειάζεται άλλο χρόνο εξέτασης. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να υπερβούν την ώρα. Πώς ένας εξεταστής μπορεί να το διακόψει; Δεν το κάνει, γιατί είναι παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για παράδειγμα, υπήρξε μαθητής που χρειάστηκε δυόμιση ώρες, έτσι στα υπόλοιπα παιδιά υπήρξε καθυστέρηση. Πράγματι, χθες το τελευταίο παιδί εξετάστηκε στις 4 το απόγευμα και είναι απολύτως κατανοητό ότι υπήρξε ταλαιπωρία, καθώς βρίσκονταν στο εξεταστικό κέντρο από τις 8 το πρωί».