Βρήκαμε πώς θα παραμείνεις cool στο γραφείο τις ημέρες του καύσωνα

Οι καλοκαιρινές μέρες στην πόλη είναι φανταστικές, μέχρι ο υδράργυρος να χτυπήσει 40άρι κι εσύ να πρέπει να επιβιώσεις στο γραφείο χωρίς να μοιάζεις σαν να βγήκες μόλις από σάουνα. Η προσπάθεια να παραμείνεις επαγγελματίας, κομψός και ταυτόχρονα δροσερός τις ημέρες του καύσωνα είναι η απόλυτη πίστα του "corporate survival" - και όχι, το να εμφανιστείς στο meeting με το μαγιό σου δεν είναι (ακόμα) αποδεκτή λύση.

Το μεγάλο μυστικό για να μη «λιώσεις» δεν κρύβεται στο πόσο λεπτά είναι τα ρούχα σου, αλλά στο τι γράφει η σύνθεσή τους. Επιλέγοντας έξυπνα τα κατάλληλα υλικά, μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία και τη φρεσκάδα σου, από το πρωινό open office μέχρι τα after-work drinks.

Φυσικά υφάσματα που αφήνουν το δέρμα να αναπνέει

Όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, τα φυσικά υφάσματα είναι οι πολυτιμότεροι σύμμαχοί σου, καθώς επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει σωστά και απομακρύνουν αποτελεσματικά την υγρασία.

● Βαμβάκι (Cotton): Είναι απαλό, απορροφητικό και δεν σε προδίδει ποτέ. Εδώ «κολλάει» και το Σαμπρέ (Chambray) αν αγαπάς το denim look αλλά δεν θέλεις να σκάσεις από τη ζέστη, καθώς είναι η ιδανική, πανάλαφρη επιλογή για cool πουκάμισα γραφείου.

● Λινό (Linen): Ο ορισμός του καλοκαιρινού στυλ. Ναι, τσαλακώνει με το που το κοιτάξεις, αλλά ποιος νοιάζεται όταν η χαλαρή του ύφανση λειτουργεί σαν φυσικό air condition; Για να συνδυάσεις άνεση και κομψότητα στα meetings, επένδυσε άμεσα σε λινά παντελόνια ανδρικά που θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις ένα προσεγμένο business casual look για το γραφείο - και όχι μόνο - σε δευτερόλεπτα.

Οι ημισυνθετικές εναλλακτικές και τι πρέπει να προσέξεις

Αν αναζητάς κάτι διαφορετικό από τα κλασικά φυσικά υλικά, υπάρχουν σύγχρονες επιλογές που μπορούν να σου προσφέρουν μια εξαιρετικά ποιοτική εναλλακτική λύση στην καθημερινότητά σου.

Ένα από τα πιο δημοφιλή υλικά της εποχής είναι το ημισυνθετικό ύφασμα «Tencel Lyocell», το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος χάρη στην οικολογική του προέλευση και την απαλή του υφή. Μπορείς να ανακαλύψεις περισσότερα για αυτό το πρωτοποριακό ύφασμα από ξύλο ευκαλύπτου και να δεις γιατί αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για να παραμένεις δροσερός.

Από την άλλη πλευρά, τι ισχύει για τη Βισκόζη (Viscose); Εδώ οι απόψεις διίστανται και γι’ αυτό δεν αποτελεί την πρώτη προτεινόμενη επιλογή. Επειδή όμως οι περισσότεροι δυσκολευόμαστε να βρούμε το καλύτερο δυνατό και κάπου εκεί συμβιβαζόμαστε, η βισκόζη παραμένει μια συχνή εναλλακτική, η οποία ωστόσο θέλει ιδιαίτερη προσοχή και προσεκτική ματιά πριν την τελική σου αγορά.

Το μυστικό κρύβεται πάντα στη σύνθεση

Για να μην πέσεις σε ενδυματολογικές παγίδες κατά την αγορά των ρούχων σου, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας που πρέπει να ακολουθείς πιστά.

Όταν βλέπεις ρούχα από Κρεπ ή Ζέρσεϊ, μην κοιτάς ποτέ μόνο την εξωτερική αφή. Γύρνα το ρούχο από την ανάποδη πλευρά και τσέκαρε το μικρό λευκό ταμπελάκι της σύνθεσης. Αν νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια με την «αποκωδικοποίηση», ένας οδηγός για τις ετικέτες των ρούχων θα σου λύσει κάθε απορία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγχεις τις ετικέτες ρούχων για να γνωρίζεις την ακριβή ποιότητα και τα υλικά του προϊόντος που επιλέγεις.

Αν η ετικέτα γράφει Cotton ή Linen, μπορείς να το αγοράσεις άφοβα, καθώς θα σου προσφέρει την επιθυμητή δροσιά. Αν όμως γράφει Polyester, άφησέ το καλύτερα στο ράφι και κράτησέ το για τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου! Με αυτές τις απλές συμβουλές, θα παραμείνεις cool, κομψός και άνετος σε κάθε επαγγελματική σου υποχρέωση!