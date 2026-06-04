Πάτρα: Αναμένονται βροχές σήμερα- Ποια θα είναι η πιο θερμή μέρα του Ιουνίου- Η πρόβλεψη του Νικόλα Σερέτη

Παροδική επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, ο καιρός στην Πάτρα, με τοπικές βροχές να αναμένονται από το μεσημέρι έως και το απόγευμα.

Ωστόσο, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη ένταση, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και θα ακολουθήσει ένα διάστημα με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο γεωλόγος και προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης, «σήμερα περιμένουμε κάποιες βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στην Πάτρα, με 5-10 χιλιοστά βροχής, όχι κάτι ακραίο». Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά το πέρασμα των φαινομένων ο καιρός καθαρίζει και από τις 5 έως και τις 10 Ιουνίου δεν διαφαίνεται κάποια αξιόλογη βροχόπτωση στην περιοχή.

Ο κ. Σερέτης επισημαίνει ότι «μετά τις 10 Ιουνίου ενδέχεται να εμφανιστούν κάποιες πρόσκαιρες αστάθειες στα ορεινά της Αχαΐας, χωρίς όμως να φαίνεται κάποια οργανωμένη μεταβολή του καιρού». Παράλληλα, εκτιμά ότι η Πάτρα θα παραμείνει ουσιαστικά χωρίς βροχές τουλάχιστον έως τις 15 Ιουνίου.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, αναφέρει ότι σήμερα και αύριο ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 28-29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. «Από την Κυριακή 7 έως την Τρίτη 9 Ιουνίου θα έχουμε ένα σύντομο θερμό διάστημα, με θερμοκρασίες 32-33 βαθμών στην Πάτρα και έως 34 βαθμούς στην Ανατολική Αχαΐα», σημειώνει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες παραμένουν ανεβασμένες, κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η θερμοκρασία της θάλασσας κυμαίνεται στους 20-21 βαθμούς, επίπεδα που ευνοούν ήδη τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θερμότερο διάστημα θα είναι από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου, με κορύφωση τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. «Η πιο θερμή ημέρα στην Πάτρα θα είναι η 8η Ιουνίου, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 33 βαθμούς και τοπικά στην Αχαΐα τους 33-34 βαθμούς», τονίζει. Την ίδια ημέρα αναμένεται και ενίσχυση των βορείων ανέμων, οι οποίοι στην περιοχή του Ρίου θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Αναφερόμενος στο ισχυρό κύμα ζέστης που επηρέασε τη Δυτική Ευρώπη, ο Νικόλας Σερέτης εξηγεί ότι η Ελλάδα δεν επηρεάζεται άμεσα από το συγκεκριμένο φαινόμενο. Όπως σημειώνει, «η Ανατολική και η Δυτική Ευρώπη παρουσιάζουν διαφορετικό καιρικό μοτίβο».

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι «θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Αττική».

Σχολιάζοντας τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, σημειώνει ότι στην Αγγλία ο υδράργυρος έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, μια εξαιρετικά υψηλή τιμή για τα δεδομένα της χώρας.

Τέλος, ο κ. Σερέτης εμφανίζεται καθησυχαστικός για την πορεία του Ιουνίου, εκτιμώντας ότι δεν αναμένονται ακραίες θερμές τιμές θερμοκρασίας μέσα στον μήνα.

Ωστόσο, για το υπόλοιπο καλοκαίρι τα στοιχεία είναι λιγότερο ενθαρρυντικά, καθώς οι μακροπρόθεσμες ενδείξεις δείχνουν αυξημένες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης κυμάτων καύσωνα στη χώρα.