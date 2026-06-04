Βιβλιοπαρουσίαση: Οι Ροταριανοί υποδέχονται τις αδελφές Mιμή και Σοφία Ντενίση στο «My Way»

Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο My Way: Ο Ροταριανός Ομιλος Πατρών «Κωστής Παλαμάς» και οι Εκδόσεις Παττάκη θα συμπαρουσιάσουν το βιβλίο «Ντάμα Σπαθί- Κείμενα Ελληνίδων του 19ου αιώνα για τον Αγώνα του 1821».

Πρόκειται για μια αξιόλογη έκδοση σε επιμέλεια της ακαδημαϊκού Σοφίας Ντενίση η οποία θα είναι η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης. Είναι καθηγήτρια ιστορίας και κριτικής της λογοτεχνίας στο Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Αδελφή της είναι η γνωστή ηθοποιός, παραγωγός και ερευνήτρια Μιμή Ντενίση, με την οποία μοιράζονται την αγάπη για την ελληνική ιστορία. Μάλιστα, η Μιμή Ντενίση θα αναλάβει ρόλο αφηγήτριας αποσπασμάτων του βιβλίου.