Βιβλιοπαρουσίαση: Οι Ροταριανοί υποδέχονται τις αδελφές Mιμή και Σοφία Ντενίση στο «My Way»

Η πρώτη καταφθάνει στις 15/6 ως αφηγήτρια και η δεύτερη ως ιστορικός και λογοτέχνιδα
Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο My Way: Ο Ροταριανός Ομιλος Πατρών «Κωστής Παλαμάς» και οι Εκδόσεις Παττάκη θα συμπαρουσιάσουν το βιβλίο «Ντάμα Σπαθί- Κείμενα Ελληνίδων του 19ου αιώνα για τον Αγώνα του 1821».
Πρόκειται για μια αξιόλογη έκδοση σε επιμέλεια της ακαδημαϊκού Σοφίας Ντενίση η οποία θα είναι η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης. Είναι καθηγήτρια ιστορίας και κριτικής της λογοτεχνίας στο Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Αδελφή της είναι η γνωστή ηθοποιός, παραγωγός και ερευνήτρια Μιμή Ντενίση, με την οποία μοιράζονται την αγάπη για την ελληνική ιστορία. Μάλιστα, η Μιμή Ντενίση θα αναλάβει ρόλο αφηγήτριας αποσπασμάτων του βιβλίου.
Θα προλογίσει ο πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Πατρών Χρήστος Ασημακόπουλος και θα συντονίσει ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου. Αναμένεται να ανταποκριθούν στην εκδήλωση πολλά μέλη και φίλοι του ομίλου, αλλά και φίλοι του βιβλίου και θαυμαστές της κ. Ντενίση.
Η βραδιά διεξάγεται με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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