Πάτρα: Υπό την απειλή λουκέτου το "Μηχανουργείο"- Η έκκληση της Σίας Αναγνωστοπούλου

"Να σωθεί ο Πολυχώρος-Πολιτισμού «Μηχανουργείο» – Η Πάτρα χρειάζεται φως, όχι κλειδωμένες πόρτες" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η βουλεύτρια Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου.

Όπως τονίζει "η πρόσφατη δικαστική απόφαση έξωσης και απόδοσης του μισθίου, που έρχεται ως αποτέλεσμα μιας οικονομικής διαφοράς, απειλεί να βάλει ένα ακόμα άδοξο «λουκέτο» στην πολιτιστική μας ζωή".

Η ανακοίνωσή της έχει ως εξής:

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού «Μηχανουργείο» δεν είναι απλώς ένα κτίριο ή μια «αποθήκη». Είναι ένας ζωντανός, δημιουργικός και δραστήριος πυρήνας που εδώ και χρόνια δίνει πνοή στην Πάτρα, φιλοξενώντας καλλιτέχνες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις που αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη μας.

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση έξωσης και απόδοσης του μισθίου, που έρχεται ως αποτέλεσμα μιας οικονομικής διαφοράς, απειλεί να βάλει ένα ακόμα άδοξο «λουκέτο» στην πολιτιστική μας ζωή. Όταν οι εστίες πολιτισμού αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με όρους στυγνής αγοράς, τότε ολόκληρη η κοινωνία μας βγαίνει ξεκάθαρα χαμένη.

Η Πάτρα δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χώρους που προσφέρουν ανάσα, έκφραση και διέξοδο στους πολίτες και τη νεολαία της.

Στηρίζω ανοιχτά και απερίφραστα την προσπάθεια να παραμείνει ζωντανό το «Μηχανουργείο». Καλώ τη διοίκηση του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αχαΐας (ΣΥΝ.ΦΑ.Σ.Π.Ε.) να αναγνωρίσει την κοινωνική αξία του χώρου, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιλέξει τον δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου αντί της δικαστικής αντιδικίας.

Πρέπει τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να βρεθεί μια βιώσιμη, δίκαιη και συμβιβαστική λύση που θα διασφαλίζει και τις δυο πλευρές, αλλά πάνω από όλα θα κρατήσει την πόρτα του πολυχώρου ανοιχτή. Η Πάτρα χρειάζεται φως και δημιουργία – όχι άλλες κλειδωμένες πόρτες στον Πολιτισμό.