Δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα έκανε την τάξη της... σκηνικό παραμυθιού

Σε σκηνικό που θυμίζει παραμύθι έχει μετατρέψει τη σχολική αίθουσα στην οποία εργάζεται η δασκάλα Κάτια Γεωργίου στα Ιωάννινα.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που ανήρτησε στο Facebook για την τάξη της στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, η μαγεία ξεκινά από την πόρτα.

Αντί για την κλασσική πόρτα, τα παιδιά που κάθε μέρα μπαίνουν στην αίθουσα ανοίγουν μια είσοδο που θυμίζει παραμύθι.

Αντίστοιχες πινελιές υπάρχου και μέσα στη σχολική αίθουσα ώστε η καθημερινή παρουσία των μικρών παιδιών να είναι μαγική.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η κυρία Γεωργίου στην ανάρτησή της «δεν χρειάζεται να αφήνουμε πίσω τα παραμύθια επειδή μεγαλώσαμε»