Πάτρα: Το Σάββατο η κηδεία της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου σε ηλικία 77 ετών μετά από ασθένεια.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή προσωπικότητα της τοπικής κοινωνίας, με μακρά πορεία στους χώρους της δημοκρατικής παράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, υπερασπιζόμενη με συνέπεια τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Καλαβρούζας.