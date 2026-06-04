Παρελθόν για την Πάτρα η Ναυτική Διοίκηση Ιονίου- Πού μεταφέρεται- Οι αντιδράσεις

Παρελθόν αποτελεί η Ναυτική Διοίκηση Ιονίου από την ιστορική της έδρα στο κτίριο επί της οδού Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα, καθώς μεταφέρεται στο Ναυτικό Οχυρό Αράξου, στη λίμνη του Πάπα, στον Άραξο Δυτικής Αχαΐας.

Η επίσημη αιτιολογία που δόθηκε για την απόφαση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Απόστολο Κόγκα, αφορά προβλήματα στατικότητας στο κτίριο της Όθωνος Αμαλίας, τα οποία καθιστούν αναγκαίες εκτεταμένες επισκευές. Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με τον κ. Κόγκα, να μιλά στο thebest.gr για υποβάθμιση και να εντάσσει τη μεταφορά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδυνάμωσης των στρατιωτικών δομών στη Δυτική Ελλάδα. «Πρόκειται για οριστικό κλείσιμο της ιστορικής έδρας της Ναυτικής Διοίκησης στην Πάτρα. Η πόλη χάνει μια στρατιωτική δομή που επί δεκαετίες ήταν παρούσα στον αστικό της ιστό», δηλώνει.

Επίσης, εκφράζει αμφιβολίες για την καταλληλότητα της νέας τοποθεσίας: «Το κτίριο στον Άραξο δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της υπηρεσίας», λέει χαρακτηρίζοντας τη μεταφορά «υποβάθμιση του θεσμού και της παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού στην Πάτρα».

Ο πρόεδρος του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως μεμονωμένο γεγονός και υπενθυμίζει προηγούμενες αποφάσεις που έπληξαν την περιοχή, όπως το κλείσιμο της ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο και η μεταφορά της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης. «Οι πραγματικοί σχεδιασμοί αποκαλύπτονται πάντα εκ των υστέρων», λέει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης «με αρνητικές συνέπειες για την Πάτρα».