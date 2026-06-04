Δημοσιεύτηκε η απόφαση - σταθμός του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια - Πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι

Από την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφασή της, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας, το πλήρες κείμενο της οποίας θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα στο σάιτ του Αρείου Πάγου, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια, θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Ειδικότερα, η ολομέλεια αποφάσισε, με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά, ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού.

Όπως είναι γνωστό, οι εταιρείες διαχείρισης-funds επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες.

Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη και δεσμεύει τόσο τις τράπεζες όσο και τα επενδυτικά funds και τις εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των δανείων.

Μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις οι servicers υπολόγιζαν τον τόκο επί ολόκληρου του ανεξόφλητου χρέους, γεγονός που οδηγούσε σε πολύ μεγαλύτερες επιβαρύνσεις από εκείνες που είχαν προβλεφθεί στις δικαστικές αποφάσεις. Πολλοί δανειολήπτες έβλεπαν έτσι τις καταβολές τους να αυξάνονται σημαντικά, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη πετύχει δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.

Η υπόθεση έφτασε στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έπειτα από προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, καθώς υπήρχαν αντικρουόμενες αποφάσεις δικαστηρίων για το ίδιο ζήτημα. Με τη νέα απόφαση, η νομική αβεβαιότητα παύει να υφίσταται και δημιουργείται ενιαία νομολογία για όλες τις αντίστοιχες υποθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η τελική κρίση του δικαστηρίου ακολούθησε την εισήγηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Σωτήρη Πλαστήρα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο τοκισμός πρέπει να γίνεται αποκλειστικά επί της δικαστικά ορισμένης δόσης.

Για χιλιάδες οικογένειες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, η απόφαση μεταφράζεται σε μικρότερες επιβαρύνσεις, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και καλύτερες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των οφειλών τους.