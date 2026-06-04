Kέιτ Μίντλετον Το συγκινητικό νόημα ενός new retro shirtdress γεμάτου καρδούλες

H πριγκίπισσα έστειλε με το ντύσιμό της μήνυμα στους καρκινοπαθείς και ενθουσίασε τα media
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνηθίζει τα oufits που «μιλούν» για τις δράσεις της.
Επιπλέον εμείς αγαπάμε τις επιλογές που φαντάζουν «ντεμοντέ» αλλά δεν είναι. Το φόρεμα που διάλεξε στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση διέθετε new retro πατρόν και από μακριά έμοιαζε με πουά αλλά επρόκειτο για έυγλωττη παραλλαγή.
O λόγος για το ερυθρόλευκο shirtdress με το πέτο και την κλος φούστα, που επέλεξε σε εκδήλωση για τα 125 χρόνια του Cancer Research UK στο παλάτι του Saint James. Ο οργανισμός αυτός είναι πολύ σημαντικός για την ίδια μετά την μάχη της με τον καρκίνο το 2024. Υπογραμμίζοντας τη στήριξη και την αγάπη της στους καρκινοπαθείς, η 44χρονη royal εμφανίστηκε συμβολικά με κόκκινο χρώμα και με print από μικροσκοπικές καρδιές.
Στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα, ξεσήκωσε τα βλέμματα στο απώγειο της δημοτικότητάς της. Το φόρεμα έχειο ετικέτα Rodarte, ενός label από το Λος Αντζελες που ειδικεύεται στο style της εποχής ‘30s- 40s- 50s. Τέτοια κομμάτια ταιριάζουν σε όλες τις γυναικείες σιλουέτες για εκείνες που δεν θέλουν «οπωσδήποτε» να δείχνουν sexy.
Συνδυάστηκε με τσαντάκι Miu Miu και ψηλοτάκουνες γόβες Gianvitto Rossi επίσης σε κόκκινο. Ακόμα μια φορά επιβεβαιώθηκε πως ξέρει καλά τι να φορέσει με επίγνωση της θέσης της σε κάθε περίσταση…
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