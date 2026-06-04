Πάτρα: Εθελοντές ζωγράφισαν τα αποδυτήρια στην Πλαζ

Εθελόντριες από τον καλλιτεχνικό Σύλλογο «Patra Start's Crafting» προχώρησαν για μια ακόμα φορά σε μια ζωγραφική παρέμβαση στα αποδυτήρια, στην Πλαζ της Πάτρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής "οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων ετοίμασαν την πλαζ της Αγυιάς να για την υποδοχή των λουόμενων και αυτό το καλοκαίρι, με ήπιες κατασκευές, όπως σκίαστρα, ντουζιέρες, καθιστικά, καμπίνες, πύργοι ναυαγοσωστών κ.λπ. και χθες το απόγευμα, εθελόντριες από τον καλλιτεχνικό Σύλλογο «Patra Start's Crafting», ανταποκρινόμενες στην πρόσκληση του Δήμου Πατρέων, προχώρησαν για μια ακόμα φορά σε μια ζωγραφική παρέμβαση στα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα, 17 μέλη του Συλλόγου αφιέρωσαν τον χρόνο, το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους για να ζωγραφίσουν και να αναμορφώσουν τα αποδυτήρια της πιο πολυσύχναστης παραλίας της πόλης, προσφέροντας χρώμα, αισιοδοξία και καλλιτεχνική αισθητική σε έναν χώρο που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται και ο βανδαλισμός των αποδυτηρίων,

Ο Σύλλογος "Patra Start's Crafting" ευχαριστεί τον Δήμο Πατρέων για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να συμβάλει δημιουργικά στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης και δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την κοινωνική προσφορά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο δρόμος που έχει διαλέξει η Δημοτική Αρχή, είναι ένας: ο δρόμος της φροντίδας, της επιμέλειας, του νοικοκυρέματος και της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Και είναι απέναντι στον άλλο δρόμο, που είναι η εμπορευματοποίηση και το κέρδος των λίγων, σε βάρος των πολλών".