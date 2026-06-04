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Αιγιάλεια: Διακοπή νερού στην παραλία Άκολης σήμερα

Αιγιάλεια: Διακοπή νερού στην παραλία Άκ...

Από τις 10:30

Διακοπή υδροδότησης σήμερα στην παραλίας της Άκολης.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:

Από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι, λόγω βλάβης, θα σημειωθεί διακοπή ύδρευσης σήμερα Πέμπτη 4/6 στην παραλία Άκολης Κοινότητας Ροδοδάφνης ΔΕ Συμπολιτείας, από τις 10.30 π.μ. έως αποκατάστασης της βλάβης.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπή Νερού ΔΕΥΑ Αιγιαλείας Αιγιάλεια Άκολη
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Κοινωνία
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