Αιγιάλεια: Διακοπή νερού στην παραλία Άκολης σήμερα

Από τις 10:30
Διακοπή υδροδότησης σήμερα στην παραλίας της Άκολης.
Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:
Από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι, λόγω βλάβης, θα σημειωθεί διακοπή ύδρευσης σήμερα Πέμπτη 4/6 στην παραλία Άκολης Κοινότητας Ροδοδάφνης ΔΕ Συμπολιτείας, από τις 10.30 π.μ. έως αποκατάστασης της βλάβης.
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