Αιγιάλεια: Διακοπή νερού στην παραλία Άκολης σήμερα

Διακοπή υδροδότησης σήμερα στην παραλίας της Άκολης.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:

Από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι, λόγω βλάβης, θα σημειωθεί διακοπή ύδρευσης σήμερα Πέμπτη 4/6 στην παραλία Άκολης Κοινότητας Ροδοδάφνης ΔΕ Συμπολιτείας, από τις 10.30 π.μ. έως αποκατάστασης της βλάβης.