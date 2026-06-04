Γκόγκολ στο θέατρο Μπάρρυ: Ενας fake «Επιθεωρητής» τρομοκρατεί τους τοπικούς άρχοντες

H διάσημη,σπαρταριστή σάτιρα ανεβαίνει για μόλις 4 βράδια, από το «Αρμα Θέσπιδος» του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του συμπολίτη Χρήστου Στρέπκου, με εισιτήριο μόλις 5 ευρώ. Εστιάζει πολύ διασκεδαστικά στη διαφθορά και την κατάχρηση της εξουσίας.

Χαιρόμαστε πάντα με το «δοκιμασμένο», κλασικό ρεπερτόριο που συμβάλλει στη θεατρική μας παιδεία. Από αυτή την Πέμπτη 4/6 το θεατράκι Μπάρρυ της οδού Σανταρόζα υποδέχεται μια από τις δημοφιλέστερες και πιο ονομαστές κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, τον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ.

Ο ΝΙΚΟΛΑΙ ΓΚΟΓΚΟΛ

Ο διάσημος Ρωσο- Ουκρανός θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος (1809-1852 ) αποκαλείται «πατέρας του ρωσικού ρεαλισμού». Αφησε εποχή με το καυστικό χιούμορ της πένας του και ήταν βαθιά επηρεασμένος από τον Πούσκιν. Για τον «Επιθεωρητή» κυνηγήθηκε ανελέητα από τους τσαρικούς κύκλους και τους κρατικούς υπαλλήλους της Αγίας Πετρούπολης ώστε κατέφυγε στη Ρώμη για να συνεχίσει το έργο του.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι μικρής πόλης τρομοκρατούνται με την άφιξη ενός υποτιθέμενου επιθεωρητή και κάνουν τα πάντα για να τον ευχαριστήσουν. Στην πραγματικότητα, ο Χλεστιακόφ είναι ένας ασήμαντος κρατικός υπάλληλος και καταχρεωμένος τζογαδόρος. Όταν καταλαβαίνει την παρεξήγηση, δεν αποκαλύπτεται αλλά το εκμεταλλεύεται δεόντως…

Σύμφωνα με το σημείωμα του σκηνοθέτη Χρήστου Στρέπκου «παριστάνει τον επιθεωρητή, ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου». Οι τοπικοί άρχοντες λοιπόν «σπεύδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του. Όταν φτάνει ο αληθινός και ανάλγητος επιθεωρητής, δεν υπάρχει συγχώρεση».

Και προσθέτει: «Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν — κι όμως, με έναν μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο Επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ».