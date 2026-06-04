Γκόγκολ στο θέατρο Μπάρρυ: Ενας fake «Επιθεωρητής» τρομοκρατεί τους τοπικούς άρχοντες

Η κωμική παράσταση ανεβαίνει από 5μελή θίασο σε διασκευή- σκηνοθεσία του συμπολίτη μας Χρήστου Στρέπκου με εισιτήριο μόλις 5 ευρώ
Χαιρόμαστε πάντα με το «δοκιμασμένο», κλασικό ρεπερτόριο που συμβάλλει στη θεατρική μας παιδεία. Από αυτή την Πέμπτη 4/6 το θεατράκι Μπάρρυ της οδού Σανταρόζα υποδέχεται μια από τις δημοφιλέστερες και πιο ονομαστές κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, τον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ.
H διάσημη,σπαρταριστή σάτιρα ανεβαίνει για μόλις 4 βράδια, από το «Αρμα Θέσπιδος» του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του συμπολίτη Χρήστου Στρέπκου, με εισιτήριο μόλις 5 ευρώ. Εστιάζει πολύ διασκεδαστικά στη διαφθορά και την κατάχρηση της εξουσίας.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.
Ο σκηνοθέτης Χρήστος Στρέπκος με το θίασο
Ο ΝΙΚΟΛΑΙ ΓΚΟΓΚΟΛ
Ο διάσημος Ρωσο- Ουκρανός θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος (1809-1852 ) αποκαλείται «πατέρας του ρωσικού ρεαλισμού». Αφησε εποχή με το καυστικό χιούμορ της πένας του και ήταν βαθιά επηρεασμένος από τον Πούσκιν. Για τον «Επιθεωρητή» κυνηγήθηκε ανελέητα από τους τσαρικούς κύκλους και τους κρατικούς υπαλλήλους της Αγίας Πετρούπολης ώστε κατέφυγε στη Ρώμη για να συνεχίσει το έργο του.
ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι μικρής πόλης τρομοκρατούνται με την άφιξη ενός υποτιθέμενου επιθεωρητή και κάνουν τα πάντα για να τον ευχαριστήσουν. Στην πραγματικότητα, ο Χλεστιακόφ είναι ένας ασήμαντος κρατικός υπάλληλος και καταχρεωμένος τζογαδόρος. Όταν καταλαβαίνει την παρεξήγηση, δεν αποκαλύπτεται αλλά το εκμεταλλεύεται δεόντως…
Σύμφωνα με το σημείωμα του σκηνοθέτη Χρήστου Στρέπκου «παριστάνει τον επιθεωρητή, ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου». Οι τοπικοί άρχοντες λοιπόν «σπεύδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του. Όταν φτάνει ο αληθινός και ανάλγητος επιθεωρητής, δεν υπάρχει συγχώρεση».
Και προσθέτει: «Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν — κι όμως, με έναν μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο Επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ».
*Σκηνικά -Κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν/ Κινησιολογία- Σχεδιασμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ/ Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου
Διεύθυνση παραγωγής:Τίνα Γιοβάνη/ Φωτογράφιση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης
Τeazer: Κωνσταντίνος Λιόπετας/ Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου/ Επιμέλεια χτενισμάτων: Ίωνας Καλημέρης
-Παραστάσεις: Πέμπτη 4, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στις 21:30 και Κυριακή 7 Ιουνίου στις 20:00 στο Θέατρο Μπάρρυ.
Θα ακολουθήσει περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας
-Εισητήρια www.ticketservices.gr και από το ταμείο του θεάτρου.
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