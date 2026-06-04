Πάτρα: Ξεκίνησε η Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026

Περίπου 50 μοτοσυκλετιστές από όλη την Ελλάδα και την Αχαΐα, ξεκίνησαν από την Πάτρα το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου με προορισμό το Νταχάου της Γερμανίας.



Η επίσημη εκκίνηση της μοτοπορείας δόθηκε από το προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Πατρών, παρουσία του Δημάρχου Πατρέων και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών, ενώ περίπου πενήντα μοτοσικλετιστές από κάθε γωνιά της Ελλάδας ξεκίνησαν το πολυήμερο ταξίδι τους με τελικό προορισμό το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου στη Γερμανία.

Η μοτοπορεία, η οποία θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουνίου, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-1944, σε συνεργασία με τους Δήμους Καλαβρύτων και Διστόμου, με σκοπό να τιμηθούν τα θύματα των ναζιστικών θηριωδιών και να μεταφερθεί σε όλη την Ευρώπη το διαχρονικό μήνυμα «Ποτέ Ξανά».

Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η συμμετοχή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων κ. Ευθύμιου Τζόβολου, εκπροσώπου του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων.

Ο κ. Τζόβολος ξεκίνησε το ταξίδι του από τον Τόπο Εκτέλεσης των Καλαβρύτων, τον ιερό χώρο όπου στις 13 Δεκεμβρίου 1943 εκτελέστηκαν εκατοντάδες Καλαβρυτινοί από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Από εκεί αναχώρησε με προορισμό την Πάτρα, όπου συναντήθηκε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της αποστολής πριν από την επίσημη εκκίνηση της μοτοπορείας.

Πριν την αναχώρησή του, επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμο, από τον οποίο έλαβε την ευλογία του για το σημαντικό αυτό ταξίδι μνήμης.

Σε δηλώσεις του στο KalavrytaNews.com, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσης των διδαγμάτων της ιστορίας στις νεότερες γενιές, ώστε τα εγκλήματα του ναζισμού να μην ξεχαστούν ποτέ και να μην επαναληφθούν.



Στη φετινή αποστολή συμμετέχουν εκπρόσωποι δεκάδων μαρτυρικών πόλεων, χωριών και τόπων μαρτυρίου της Ελλάδας. Εκπροσωπήσεις από τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, τον Χορτιάτη, το Μεσοβούνι, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και πολλές ακόμη περιοχές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή πορεία ιστορικής μνήμης και τιμής.

Κατά τη διαδρομή τους οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν ιστορικούς τόπους που συνδέονται με τα εγκλήματα του ναζισμού, μεταξύ αυτών τα στρατόπεδα συγκέντρωσης Fossoli στο Κάρπι της Ιταλίας και Via Resia στο Μπολτσάνο, πριν καταλήξουν στο Νταχάου, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μόναχο.

Εκεί θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα των στρατοπέδων συγκέντρωσης, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής ομογένειας, της Ορθόδοξης Μητρόπολης Γερμανίας και εκπροσώπων μαρτυρικών δήμων της Ελλάδας.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026 δεν αποτελεί απλώς ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων, αλλά μια ζωντανή πράξη μνήμης απέναντι στη λήθη. Οι μοτοσυκλέτες μεταφέρουν το μήνυμα ότι τα εγκλήματα του ναζισμού δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν και ότι η ιστορική αλήθεια οφείλει να παραμένει ζωντανή στις συνειδήσεις των λαών.