Από το παρκέ στο Χόλιγουντ: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μεταμορφώνεται σε Τζον Τραβόλτα

Τον δεύτερο εαυτό που πολλές φορές έχει αποκαλύψει με αναρτήσεις του στα social media επιστράτευσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη διαφήμιση της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος.

Στη διαφήμιση των 60 δευτερολέπτων που έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA, ο Έλληνας σούπερ σταρ εμφανίζεται ως άλλος Τζον Τραβόλτα από την διάσημη ταινία Grease.

Μαζί του είναι και τα αδέλφιά του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ, τα οποία κάνουν ένα πέρασμα από τη διαφήμιση στην οποία ο Greek Freak χορεύει, μοιράζει φιλιά και καρφώνει.

«Η προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ είναι να κάνουμε πράγματα που οι άνθρωποι πραγματικά απολαμβάνουν. Μόλις καταλήξαμε στην ιδέα, ήταν σαν να σπριντ για να την υλοποιήσουμε σε λιγότερο από ένα μήνα. Η συνεργασία του Γιάννη, των αδελφών του και του Grease μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι που μόνο ο Γιάννης και ο Kalshi θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει» δήλωσε ο Κίτον Ίνγκλις, επικεφαλής μάρκετινγκ της Kalshi.