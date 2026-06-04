Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα “πρωταθλητές” στις αυξήσεις τιμών

Με ποσοστό ανόδου της τάξης του 1,14% κινήθηκε ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η οποία αφορά αποκλειστικά το κανάλι των μεγάλων αλυσίδων του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών του Μαΐου 2026 ήταν αυξημένος κατά 0,29% σε σχέση με τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, το κυλιόμενο δωδεκάμηνο από τον Μάιο 2025 έως και τον Απρίλιο 2026 κατέγραψε συνολική αύξηση 1,79%.

Τα φρέσκα

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το ήμισυ της συνολικής πληθωριστικής πίεσης προέρχεται από την κατηγορία των νωπών φρούτων και λαχανικών, η οποία κατά το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων παρουσίασαν συγκριτικά περιορισμένες μεταβολές.

Έτσι, με βάση μάλιστα το ΙΕΛΚΑ, από τις 23 κατηγορίες που εξετάστηκαν, οι 10 κατέγραψαν αυξήσεις τιμών, ενώ οι 13 παρουσίασαν μειώσεις.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Μάιο

Αναλυτικά, τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών παρουσίασαν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (8,59%), οι βρεφικές και παιδικές τροφές (5,05%), τα αλλαντικά (4,14%), τα φρέσκα κρέατα (3,64%) και τα έτοιμα γεύματα (3,64%).

Η σημαντική άνοδος στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τον Ιανουάριο έως τις αρχές Μαΐου 2026, όπως οι αυξημένες βροχοπτώσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και στην καθυστέρηση της νέας σοδειάς εποχικών ειδών.

Το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων εμφάνισαν περιορισμένες μεταβολές, καθώς οι 22 κατηγορίες εκτός των νωπών φρούτων και λαχανικών κατέγραψαν συνολικό πληθωρισμό μόλις 0,45%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Μάιο

Επίσης, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Μάιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 καταγράφηκαν στα κατεψυγμένα προϊόντα (4,37%), στις τροφές και τα είδη για κατοικίδια (3,20%), στις νωπές και κατεψυγμένες ζύμες (1,92%), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (1,42%) και στα χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (1,41%).

Κατά το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις αυτές αποτελούν αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς όσο και της μείωσης των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Τα αναχώματα

Στο μεταξύ, ο ευρύτερη τάση συγκράτησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ αποδίδεται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, σε τρεις βασικούς παράγοντες.

Ο πρώτος αφορά στη συγκράτηση του πληθωρισμού στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής και τεχνολογικής τους ετοιμότητας, καθώς και της παρουσίας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων, καθώς τα μεγάλα σημεία πώλησης ανανεώνουν ταχύτερα τα αποθέματά τους και προχωρούν συντομότερα σε νέες αγορές για την αναπλήρωσή τους. Ο τρίτος παράγοντας αφορά στην επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ