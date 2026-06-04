Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αγορά για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν χαμηλότερες τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και τους εμπόρους να προσδοκούν τόνωση της καλοκαιρινής κίνησης.

Η εκπτωτική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο της έναρξης των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της περιόδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Κεντρικό ζήτημα για τη φετινή περίοδο παραμένει η διαφάνεια στις τιμές. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εμφανίζουν με καθαρό τρόπο την προηγούμενη και τη νέα μειωμένη τιμή, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί το πραγματικό όφελος. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται τα ποσοστά έκπτωσης. Η αναγραφή ενδείξεων όπως "-30%" ή "-50%" δεν είναι πάντα υποχρεωτική. Γίνεται, όμως, υποχρεωτική όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, ενώ σε περίπτωση διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος της έκπτωσης, για παράδειγμα "από 20% έως 50%".