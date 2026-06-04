Βασίλης Αϊβαλής: Αποχαιρετούμε μια σπουδαία αγωνίστρια της δημοκρατικής παράταξης

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την απώλεια της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Πάτρα Σπουδαία και Πάλι, Βασίλης Αϊβαλής αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου, μιας σπουδαίας γυναίκας που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Πάτρας και της Αχαΐας.

Η Ευθυμία δεν ήταν μόνο ένα ιστορικό στέλεχος της δημοκρατικής παράταξης και του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα. Ήταν μια γυναίκα που έδωσε τη ζωή της στους αγώνες για μια πιο δίκαιη κοινωνία, για τα δικαιώματα των γυναικών, για τη συμμετοχή των πολιτών, για τις αξίες της προόδου και της αλληλεγγύης.

Ανήκε σε μια γενιά ανθρώπων που δεν αντιμετώπισαν την πολιτική ως μέσο προσωπικής προβολής, αλλά ως πράξη ευθύνης και προσφοράς. Με συνέπεια, αξιοπρέπεια και αγωνιστικότητα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και πολιτικών διεκδικήσεων, υπηρετώντας με πάθος τις ιδέες της.

Η παρουσία της στην Ένωση Γυναικών Πάτρας, η δράση της και η διαρκής έγνοια της για τον συνάνθρωπο αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας.