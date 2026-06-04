Για σένα: Στον αέρα το πρώτο spot της νέας σειράς του Alpha

Μια νέα δραματική σειρά ετοιμάζει ο Alpha για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με τίτλο «Για σένα», σηματοδοτώντας την ανανέωση της μυθοπλασίας του σταθμού σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στο πρόγραμμά του.

Το πρώτο teaser της σειράς προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/6), χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την υπόθεση ή το καστ. Στο σύντομο σποτ, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ανθίζει αργά, ενώ είναι τυλιγμένο από αγκάθια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και προϊδεάζοντας για μια ιστορία όπου η αγάπη, ο πόνος και οι

Η νέα σειρά έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για τον Alpha, καθώς αρκετές παραγωγές που σημάδεψαν το πρόγραμμα του σταθμού ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. Συγκεκριμένα, αυλαία ρίχνουν ο «Άγιος Έρωτας», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και «Ο Γιατρός», ενώ το «Porto Leone» έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Με το «Για σένα», ο Alpha φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μυθοπλασία του, επενδύοντας σε καινούργιες ιστορίες που θα πάρουν τη σκυτάλη από τις σειρές που ολοκληρώνονται.