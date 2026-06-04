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Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός οδηγός ταξ...

Για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα στην περιοχή έφτασε και γερανοφόρο όχημα και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία

Νεκρός ανασύρθηκε ένα ένας άνδρας που έπεσε με ταξί το λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Πέμπτης μετά από μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού.

Το ταξί έπεσε στην Πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.

Για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα στην περιοχή έφτασε και γερανοφόρο όχημα.

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#tags Λιμάνι Πειραιά
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