Νέο «όχι» της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας στην εκτροπή του Αχελώου – Στο ΣτΕ η κρίσιμη μάχη

Στο επίκεντρο της δικαστικής αντιπαράθεσης για την εκτροπή του Αχελώου βρέθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης των αναθεωρημένων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Η αίτηση έχει κατατεθεί από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του ποταμού προς τη Θεσσαλία, με τη στήριξη τεσσάρων περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ε' Τμήματος του ΣτΕ, παρουσιάστηκε αρχικά η εισαγωγική έκθεση της υπόθεσης και ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των νομικών εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η νομική επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε αμφισβήτησε τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης που προβλέπουν τη μεταφορά υδάτων του Αχελώου προς τη Θεσσαλία.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη και δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τις δράσεις της μέχρι την οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου εκτροπής του Αχελώου.

Στην εκδίκαση της υπόθεσης παρέστησαν ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής και δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, το μέλος της Επιτροπής και αντιπρόεδρος της ΕΑΣ Αγρινίου, Γιάννης Καλίμορφος, καθώς και ο γραμματέας της Επιτροπής και σύμβουλος Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας, Δημοσθένης Καπώνης.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται κομβικής σημασίας για το μέλλον ενός έργου που επί δεκαετίες προκαλεί έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων περιοχών.