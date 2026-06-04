Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»: Συλλυπητήρια για την απώλεια της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου

Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και συγκίνηση την Ευθυμία Καλαβρουζιώτου, ιστορικό στέλεχος και πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου.

"Η Ευθυμία υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα του κοινωνικού και συνδικαλιστικού κινήματος της περιοχής μας. Με συνέπεια, ήθος, αγωνιστικότητα και ανιδιοτέλεια υπηρέτησε για πολλά χρόνια τις αρχές της συλλογικής δράσης, της αλληλεγγύης και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ», άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της. Στάθηκε πάντα δίπλα στους εργαζόμενους, με αίσθημα ευθύνης, μαχητικότητα και πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Πίστευε βαθιά στη δύναμη του συλλογικού αγώνα και εργάστηκε με πάθος για την ενδυνάμωση του σωματείου, για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας στην εργασία και για μια κοινωνία πιο δίκαιη και ανθρώπινη.

Η προσφορά της στον Σύλλογό μας και στους εργαζόμενους υπήρξε τόσο σημαντική, ώστε πριν από μερικά χρόνια ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» την τίμησε, απονέμοντάς της τιμητική πλακέτα, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη συνεισφορά της.

Η διαδρομή της υπήρξε παράδειγμα προσφοράς. Η παρουσία της, ο λόγος της, η επιμονή της και η πίστη της στις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για όσες και όσους συνεργάστηκαν μαζί της.

Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στον Σύλλογό μας και στην τοπική κοινωνία. Η παρακαταθήκη της, όμως, θα παραμείνει ζωντανή στους αγώνες, στις μνήμες και στις αξίες που υπηρέτησε με συνέπεια σε όλη της τη ζωή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συντρόφους της.

Καλό ταξίδι, Ευθυμία.

Η προσφορά, οι αγώνες και το παράδειγμά σου θα μας συνοδεύουν πάντα." αναφέρεται στην ανακοίνωση