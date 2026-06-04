Σπ. Σκιαδαρέσης: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια της Ευθυμίας Καλαβρυζιώτου

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης "ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενωμένοι Μπορούμε" Σπύρος Σκιαδαρέσης αναφέρει:

Η είδηση της απώλειας της Ευθυμίας Καλαβρυζιώτου μας γέμισε βαθιά θλίψη.



Η Ευθυμία δεν ήταν απλώς ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μια γυναίκα με μακρά διαδρομή στους κοινωνικούς αγώνες. Ήταν ένας άνθρωπος με ψυχή, δύναμη, ανιδιοτέλεια και αληθινό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους γύρω της. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που δεν περνούν απαρατήρητοι. Με δυναμισμό και αγωνιστικότητα, βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή, πρόθυμη να προσφέρει, να στηρίξει και να δώσει δύναμη σε όσους τη χρειάζονταν.



Είχα την τύχη να τη γνωρίζω πολλά χρόνια και να μοιραστούμε κοινούς αγώνες. Ακόμη και στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, στάθηκε δίπλα μας με ανιδιοτέλεια, προσφέροντας την πολύτιμη εμπειρία της, τις συμβουλές της και τη στήριξή της στον αγώνα που δώσαμε για μια καλύτερη Περιφέρεια. Η παρουσία της, οι παραινέσεις της και η πίστη της στις αξίες της συμμετοχής και της προσφοράς αποτέλεσαν για όλους μας πηγή δύναμης και έμπνευσης.

Πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να δώσει κουράγιο και να στηρίξει την προσπάθειά μας. Η αγάπη της για τον τόπο, η πίστη της στη συμμετοχή και η διάθεσή της να προσφέρει δεν την εγκατέλειψαν ποτέ.



Παρά τη δύσκολη μάχη που έδωσε με την υγεία της, κράτησε μέχρι το τέλος την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που χαρακτήριζαν ολόκληρη τη ζωή της.



Η οικογένεια της δημοκρατικής μας παράταξης έγινε φτωχότερη. Χάνουμε μια γυναίκα που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα, αλλά πάνω απ’ όλα έναν άνθρωπο που κέρδισε την εκτίμηση και την αγάπη όλων.



Στην οικογένειά της και στους αγαπημένους της εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.



Καλό ταξίδι αγαπητή μας, Ευθυμία. Η προσφορά, οι αγώνες και το παράδειγμά σου θα μείνουν ζωντανά στη μνήμη μας.



Η παράταξή μας θα είναι παρούσα στην εξόδιο ακολουθία.