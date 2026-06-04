Μεσολόγγι: Συνελήφθη 15χρονος για bullying και cyberbullying με ρατσιστικά κίνητρα

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Μεσολόγγι , έπειτα από καταγγελία για περιστατικά εκφοβισμού και διαδικτυακής παρενόχλησης σε βάρος 13χρονου αλλοδαπού μαθητή.

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, απειλή και εξύβριση, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 15χρονος φέρεται το τελευταίο διάστημα να εξύβριζε, να απειλούσε και να ασκούσε συστηματικά ψυχολογική βία στον 13χρονο μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, φέρεται να συνέχιζε την παρενόχληση και διά ζώσης, τόσο στον σχολικό χώρο όσο και σε άλλα σημεία της πόλης.

Η υπόθεση κορυφώθηκε προχθές το μεσημέρι, όταν ο 15χρονος φέρεται να προσέγγισε το θύμα έξω από το σπίτι του, όπου το εξύβρισε και το απείλησε, προκαλώντας του φόβο και έντονη ανησυχία.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου εντόπισαν τον ανήλικο και τον πατέρα του στην κατοικία τους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 15χρονος χρησιμοποιούσε εκφράσεις που προσέβαλλαν την εθνική καταγωγή του 13χρονου, στοιχείο που οδήγησε τις αρχές να εξετάσουν την υπόθεση υπό το πρίσμα ρατσιστικού κινήτρου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο κατηγορουμένων πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, με παράλληλη έδρα το Μεσολόγγι.