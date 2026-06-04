Αιγιάλεια: Χειροπέδες σε άνδρα που αναζητούνταν για την άγρια επίθεση στη Φτέρη

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία κατά συναυτουργία, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας.

Ο συλληφθείς αναζητούνταν από τις Αρχές για την υπόθεση της βίαιης επίθεσης που είχε σημειωθεί στις 14 Απριλίου 2026 στο Αίγιο και είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, έξι άτομα φέρονται να επιτέθηκαν σε ημεδαπό άνδρα έξω από καφετέρια της πόλης, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές. Στη συνέχεια, τέσσερις από τους δράστες φέρονται να τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημα και να τον μετέφεραν σε απομονωμένη περιοχή της Φτέρης.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση συνεχίστηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, ενώ οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν από το θύμα το ποσό των 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Ακολούθως τον εγκατέλειψαν έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου, όπου μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί ακόμη ένας κατηγορούμενος την ημέρα του περιστατικού, ενώ οι έρευνες των διωκτικών αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.