Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση ταξί στη θάλασσα

Το ταξί έπεσε στην Πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά
Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη.
Το αυτοκίνητο έχει πέσει στην Πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και όπως έγινε γνωστό πρόκειται για ένα ταξί.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης στο σημείο, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.
Για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα έχει επίσης κινητοποιηθεί και γερανοφόρο όχημα.
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