Ο Βασίλης Σπανούλης στον Αρη: Ο ρόλος του Αντετοκούνμπο σε μια υπογραφή που αλλάζει το ελληνικό μπάσκετ

Στην προσπάθεια να πειστεί ο Θεσσαλός τεχνικός ενεπλάκη και ο Greek Freak

«Μου ξανάρχονται ένα, ένα, χρόνια δοξασμένα». Η διαχρονική λαϊκή επιτυχία είναι αυτή που σιγοτραγουδούν από το βράδυ της Τετάρτης οι φίλοι του Άρη. Για τους σινεφίλ οπαδούς των κίτρινων, τα όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη ο οποίος θα είναι ο προπονητής της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, η αγαπημένη ταινία θα είναι σίγουρα το επικό φιλμ «Η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται». Γιατί ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπασκετ, η ομάδα που κρατούσε καθηλωμένη όλη τη χώρα στα τέλη της δεκαετίας του ’80 μπροστά από τους τηλεοπτικούς δέκτες, μετά από δεκαετίες μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, δείχνει ξανά έτοιμη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DZIWrj6IT1p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ARIS B.C. 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Ένας χρόνος Σιάο και η (βαριά) σκιά των Αντετοκούνμπο

Το ημερολόγιο έδειχνε 30 Ιουνίου όταν ο, εν αναμονή τότε, νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαντ Σιάο, συνοδευόμενος από τους Αγαπητό Διακογιάννη, Βύρωνα Αντωνιάδη (τους δύο συνεργάτες του που ουσιαστικά του έριξαν την ιδέα να ασχοληθεί με την αγαπημένη τους ομάδας) βρέθηκε απροειδοποίητα στο Παλέ Ντε Σπορ της Θεσσαλονίκης. Για τον, κινεζικής καταγωγής, Αμερικανό επιχειρηματία, αυτή ήταν η πρώτη επαφή ανεπίσημη επαφή με τη μπασκετική οικογένεια του Άρη, της οποίας έγινε και επίσημα ο ιδιοκτήτης στις 21 Ιουλίου 2025. «Ο Άρης αλλάζει σελίδα. Όλοι μαζί θα δουλέψουμε για το μεγαλείο του συλλόγου και θα είμαστε εδώ για πολλά χρόνια. Η νέα χρονιά θα είναι μεταβατική, θα χτίσουμε πάνω σε αυτήν», είχαν πει οι Διακογιάννης, Αντωνιάδης δύο ημέρες αργότερα στην πρώτη τους δημόσια τοποθέτηση αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια.

Πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος από εκείνες τις ιστορικές στιγμές, ο Άρης όχι απλά έχει αλλάξει σελίδα, αλλά η ομάδα που καθήλωνε όλη την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του '90 «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά» ετοιμάζεται όντως να ξαναζήσει εκείνες τις μεγάλες στιγμές. Κι αν η εξόφληση των χρεών (Δημόσιο και ιδιώτες) ήταν ένα πρώτο βήμα, συν τη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής ομάδας για το πρωτάθλημα της περιόδου 2025-2026, η εκκίνηση για τη νέα σεζόν (2026-2027) ήταν... εκκωφαντική. Από τα μέσα Μαΐου στα δημοσιογραφικά γραφεία είχε φτάσει η πληροφορία για την προσέγγιση των κιτρινόμαυρων στον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των κιτρινόμαυρων. Στο άκουσμα της οι περισσότεροι χαμογέλασαν… Τότε ίσως δεν μπορούσε να σκεφτεί και να υπολογίσει τη θέληση του Σιάο να φέρει στην ομάδα τον προπονητή, που είναι ο αγαπημένος του κολλητού του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τον X Factor στην συγκεκριμένη υπόθεση, Νίκο Ζήση. Μια παραίτηση, μια κατάκτηση και μία αποθέωση που τα άλλαξαν όλα

Στις 10 Μαρτίου ο Βασίλης Σπανούλης έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής αποχώρησε από τη Μονακό. Τα οικονομικά προβλήματα των Μονεγάσκων, λίγους μήνες μετά την ιστορική συμμετοχή τους στον τελικό της Euroleague είχαν δημιουργήσει μια αδιέξοδη κατάσταση με τον Έλληνα τεχνικό να επιστρέφει στην οικογένεια του. Τότε κανείς δεν πίστευε ότι ο VSpan θα μπορούσε να βρεθεί στην άκρη του κιτρινόμαυρου πάγκου, ειδικά όταν αμέσως είχε βρεθεί στο στόχαστρο των μισών ομάδων της Euroleague. Κανείς ίσως εκτός του Νίκου Ζήση, ο οποίος στη νέα εποχή του Άρη είναι ο άνθρωπος που τρέχει όλο το μπασκετικό πρότζεκτ και έχοντας αδελφική σχέση (καθότι και κουμπάροι) με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό ξεκίνησε το… ψηστήρι. Τότε ίσως να μην το ήξερε κανείς πέραν των δύο τους, αλλά όσο περνούσαν οι εβδομάδες οι συζητήσεις αποκτούσαν διαφορετική ουσία και περιεχόμενο, δημιουργώντας νέα δεδομένα… Για να φτάσουμε στις 25 Απριλίου… Την ώρα που η μπασκετική Ευρώπη ζούσε στον πυρετό των play offs της Euroleague, ο Άρης υποδεχόταν τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της Basket League με τον Ρίτσαρντ Σιάο να κάνει την επανεμφάνιση του στο Παλέ, έχοντας όμως στο πλευρό του τους αδελφούς Αντετοκούνμπο και δη τον Γιάννη. Το ασφυκτικά γεμάτο Αλεξάνδρειο είχε φορέσει τα γιορτινά του για ένα αδιάφορο ματς για να ακουστεί το επικό σύνθημα: «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA, φτάνει.. Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">? «?? ?????? ???? ???????? ?? ?? ??? ??????, ??? ??? ???? ??????????? ??? ?? ????????? ?????????? ???? ???»<br><br>?? ????????????? και ένα ευρηματικό σύνθημα στο κατάμεστο… <a href="https://t.co/IwVAPusDhC">pic.twitter.com/IwVAPusDhC</a></p>— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) <a href="https://x.com/gazzetta_gr/status/2048060488437694500?ref_src=twsrc%5Etfw">April 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εκείνο το βράδυ ο Greek Freak όχι απλά έζησε κάτι που δεν είχε βιώσει ποτέ, αλλά επί της ουσίας αυτή η αποθέωση ήταν η… σπίθα που μετέτρεψε σε φλόγα την επιθυμία όλων των εμπλεκομένων για να ξαναδούν τον Άρη μεγάλο. Εκεί αποφασίστηκε να αυξηθεί το μπάτζετ για το αγωνιστικό τμήμα και εκεί δόθηκε το πράσινο φως στον Νίκο Ζήση για να κάνει την επίσημη πρόταση στον Σπανούλη. Επισήμως κανείς δεν το έχει πει, κανείς δεν το έχει παραδεχθεί, αλλά στην όλη προσπάθεια για να πειστεί ο Θεσσαλός τεχνικός ενεπλάκη και ο Αντετοκούνμπο, καθώς οι δύο τους έχουν αποκτήσει μία τρομερή σχέση. Ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά με τον Σπανούλη να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του την πιθανότητα να τεθεί θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Πιθανότητα που διεγράφη αμέσως μετά την κατάκτηση της Euroleague, η οποία επί της ουσίας έβαλε στην τελική της ευθεία την προσπάθεια του Άρη. Οι κίτρινοι ουσιαστικά έπαιζαν μόνοι τους, καθώς και ο Σπανούλης για οικογενειακούς λόγους δεν ήθελε να φύγει ξανά από την Ελλάδα.

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