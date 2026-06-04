Πανεπιστήμιο Πατρών: Hμερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε γυναίκες ινδικής καταγωγής

Το Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημιου Πατρών διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε γυναίκες ινδικής καταγωγής (ΜΑ.Ζ.Ι. - ΜΑθαίνω – Ζω Ισότιμα) την Τρίτη 9 Ιουνίου και ώρα 16:30-20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα «ΜΑ.Ζ.Ι – ΜΑθαίνω – Ζω Ισότιμα» αποτελεί μια πρωτοβουλία κοινωνικής και γλωσσικής συμπερίληψης για άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, και συγκεκριμένα για μετανάστριες γυναίκες ινδικής καταγωγής που διαμένουν στο νομό Αχαΐας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής, της αυτονομίας και της ενδυνάμωσης των συμμετεχουσών και αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, το πανεπιστήμιο ως φορέα κοινωνικής παρέμβασης, αλληλεγγύης και εξωστρέφειας.

Η ημερίδα στοχεύει στην παρουσίαση των δράσεων, των αποτελεσμάτων και της παιδαγωγικής και κοινωνικής σημασίας του προγράμματος, ενισχύοντας το διάλογο γύρω από τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τον κοινωνικό ρόλο του πανεπιστημίου.

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος: κα Πέγκυ Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών.