Ηρώ στο thebest: Η Πάτρα είναι το «σπίτι μου» κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει- Εμφανίζεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Royal

Το Σάββατο 6 Ιουνίου μαζί με την Ειρήνη Χαρίδου παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες
Έξω από τις εκάστοτε κυρίαρχες νόρμες, εντός της δικής της ταυτότητας. Έτσι πορεύτηκε και εξακολουθεί να πορεύεται η Ηρώ Λεχουρίτη, τόσο στη ζωή της όσο και στη μουσικής της.
Με τον δικό της ήχο και στίχο με τη δική της "φιλοσοφία" χωρίς να τη νοιάζει το όποιο τίμημα. Ειλικρινής και στοχαστική, λίγο πριν την εμφάνισή της στο Royal μιλά στο thebest για τη σύμπραξη με την Ειρήνη Χαρίδου, για τη σχέση της με την Πάτρα και αποκαλύπτει πώς δημιουργεί τα τραγούδια της.
Tι θα ακούσουμε από εσάς και την Ειρήνη Χαρίδου στην Πάτρα, το Σάββατο 6 Ιουνίου. Πώς είναι αυτή η σύμπραξη;
«Δεδομένου ότι ερχόμαστε από άλλα είδη μουσικής, όχι όμως άλλη κουλτούρα, μόνο διαφορετική επαγγελματική διαδρομή, νομίζω ότι η συνύπαρξη μας είναι άρτια με πολύ σεβασμό του ενός προς τον άλλο άλλα και πολλή αγάπη καθώς η Ειρήνη είναι ένας αξιαγάπητος άνθρωπος και εξαιρετική επαγγελματίας και υπέροχη φωνή.
Το πρόγραμμα αυτό το «τρέξαμε» στην Αθήνα με πολλή επιτυχία για όλο το μισό του χειμώνα και ερχόμαστε στην Πάτρα, με τη σιγουριά ενός προγράμματος που περιέχει όλα όσα θα περίμενε κανείς από ένα λαϊκό πρόγραμμα. Σαφώς θα πάρω λίγο χρόνο στην αρχή για να πω μερικά δικά μου τραγούδια, γιατί δεν αποχωρίζομαι την ταυτότητά μου, αλλά δεν εγκλωβίζομαι και σ’ αυτήν».
Δεδομένου ότι είστε από την Πάτρα, πώς "μιλούν" μέσα σας οι εμφανίσεις στην πόλη καταγωγής σας;
«Η Πάτρα θα είναι πάντα η πόλη που αγαπώ πολύ βαθιά μέσα μου, η πόλη που θα βρισκω πάντα το «παιδί» που άφησα εκεί. Η πόλη που με πλήγωσε και με αγάπησε το ίδιο. Όμως εγώ δεν είμαι η ίδια πια. Αλίμονο εάν παρέμενα η ίδια ύστερα από όσα έζησα. Αποφάσισα εδώ και καιρό να κρατήσω μέσα μου τις ομορφότερες στιγμές και να πετάξω όσα και όσους επιμένουν να με κρατάνε «πίσω». Συνεπώς, έρχομαι στην Πάτρα με πολλή αγάπη και πολλή συγκίνηση, ελεύθερη από μικρότητες και αρκετά ώριμη, ώστε να αγαπώ και μένα μαζί με τους άλλους. Η Πάτρα είναι το «σπίτι μου» κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί απλά δεν το θέλω».
Πώς γεννιέται συνήθως ένα τραγούδι για εσάς; Ποιες οι «συνήθεις» αφορμές και τι προηγείται; Η μελωδία, ή ο στίχος;
«Η παρατήρηση είναι η γενεσιουργός αιτία. Μου αρέσει να παρατηρώ και να προσπαθώ να μπω στη θέση των άλλων και της πραγματικότητάς τους. Γιατί το να παρατηρείς απλά και να συγκεντρώνεις εικόνες και πληροφορίες, στερείται συναισθηματικής ευφυΐας και ωριμότητας. Το να νιώθεις όμως τους άλλους και να προσπαθείς να μπεις στα «παπούτσια» τους, αυτό σε κάνει Άνθρωπο κι αυτό είναι που σε εξελίσσει εν τέλει. Πρώτα έρχονται οι στίχοι συνήθως. Διαφορετικά εάν έρθει πρώτα η μουσική, τότε η μουσική είναι η κυρίαρχη, είναι αυτή που μιλάει . Ξέρετε στη χώρα μας οι στίχοι σχεδόν επιβάλλονται της μελωδίας και δεν έχουμε μάθει να ακούμε μόνο μελωδίες η μόνο ορχήστρες εκτός εάν πρόκειται για κλασικά έργα. Προσωπικά όσο περνούν τα χρόνια νομίζω ότι μιλάω περισσότερο μέσα από μουσικά κομμάτια και έργα και λιγότερο μέσα από τους στίχους, οι οποίοι παρεμπιπτόντως έχουν επέλθει σε ένα τέλμα, ελαφρώς. Και φυσικά δεν φταίει η γλώσσα, αλλά ο τρόπος σκέψης και ζωής. Οι ταχύτητες και οι ρυθμοί πληροφόρησης, δε επιτρέπουν στην κρίση να φρενάρει, ώστε να ενστερνιστεί τι συμβαίνει ακριβώς κι αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και στην ψυχική ανοσία…».
Αν μπορούσατε να συνεργαστείτε με έναν καλλιτέχνη οποιασδήποτε εποχής, ποιος θα ήταν και γιατί;
«Κάποτε το όνειρο της ζωής μου ήταν να τραγουδήσω με την Barbra Steisand. Γιατί. Γιατί είναι για μένα ο, τι έχω θαυμάσει πιο πολύ σε φωνή και ό,τι έχω βάλει ως πρότυπο στη ζωή μου. Γιατί έχει όλα εκείνα τα συστατικά που φτιάχνουν έναν άρτια εκπαιδευμένο καλλιτέχνη, χωρίς όμως ίχνος ψευτιάς πάνω του. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από αυτό. Να χτίσεις μια προσωπικότητα μέσα από τον καλλιτέχνη, χωρίς να είσαι «εμπορεύσιμα χύμα» επειδή μόνο και μόνο δεν μπορείς να είσαι άρτιος αλλιώς… αλλά και χωρίς να χάνεις τον αυθορμητισμό σου και την ανθρωπιά σου, την υπόστασή σου, αυτή που σε οδήγησε να γίνεις καλλιτέχνης. Δύσκολο, αλλά αποδεδειγμένα εφικτό, για καλλιτέχνες που δεν έπαψαν να αγαπούν και να σέβονται την τέχνη τους τόσο, ώστε να αντιλαμβάνονται ότι κανείς μας δε είναι πάνω από την ίδια την τέχνη».
Ποιος είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη σε περιόδους κοινωνικής έντασης;
«Ο καθένας παίρνει το ρόλο που αντέχει και που του αναλογεί. Δεν μπορώ να κρίνω κανέναν συνάδελφο για την στάση του, μπορώ μόνο να μιλήσω για τη δική μου.Κι εγώ θα μάχομαι πάντα ενάντια στην αδικία, ενάντια σε ό,τι υπονομεύει την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια των ανθρώπων. Θα μάχομαι για τη δίκαιη αξιοκρατία και την ελεύθερη βούληση. Για το δικαίωμα όλων στη ζωή και στα όνειρα. Στη χαρά και στην αγάπη. Πιστεύω σε έναν όμορφο κόσμο, που κάπου μέσα μας περιμένει εναγωνίως να υπάρξει».
«Έτσι είμαι εγώ» . Πώς είναι σήμερα η Ηρώ και τι θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της. Υπάρχει δηλαδή κάτι που μάθατε στη ζωή και θα θέλατε να το γνωρίζατε νωρίτερα;
«Πολλά…. Αλλά εάν δεν συνέβαιναν όσα συνέβησαν στη ζωή μου, πιθανώς δεν θα είχα φτάσει εδώ σήμερα και δεν θα μιλούσα όπως μιλάω. Εμπιστεύομαι τη ζωή και το δρόμο που μας φανερώνει, όσα απρόοπτα κι αν κρύβει. Δεν πιστεύω όμως στην τύχη. Πιστεύω στον αγώνα στα όνειρα, πιστεύω στην «πίστη» ότι «όλα είναι εφικτά». Εάν θα γυρνούσα το χρόνο πίσω; Και βέβαια θα τον γυρνούσα για να ξαναζήσω όσα έζησα. Με τεράστια χαρά θα το έκανα. Γιατί «η ζωή είναι ωραία», ο, τι κι αν παίρνει, ό,τι κι αν φέρνει…».
Info
Μετά τη μεγάλη επιτυχία των εμφανίσεών τους στην Αθήνα και τις sold out βραδιές στα «Παπάκια», η αγαπημένη Ήρω και η Ειρήνη Χαρίδου ταξιδεύουν στην Πάτρα για μία μοναδική μουσική συνάντηση που υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία.
Το Σάββατο 6 Ιουνίου, στη σκηνή του Royal Theater | Bar | Restaurant οι δύο ερμηνεύτριες, με τη μοναδική σκηνική τους παρουσία και τη χημεία που τις ενώνει, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, νοσταλγία, κέφι και αυθεντική ελληνική μουσική. Σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο κάτω από τα φώτα του κήπου, το κοινό θα απολαύσει μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και μουσικές στιγμές που έχουν ήδη κερδίσει το αθηναϊκό κοινό.
Μαζί τους οι εξαιρετικοί μουσικοί:
• Παναγιώτης Τσίρος – κιθάρα & φωνή
• Μάνος Καλπάκης – μπουζούκι
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