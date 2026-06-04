Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου για τον θάνατο της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου

Στο συλλυπητήριο μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού, Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου για το θάνατο της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου, αναφέρεται:

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ σήμερα την Ευθυμία Καλαβρουζιώτου, μια αγαπημένη συντρόφισσα, μια δυναμική και αυθεντική παρουσία της δημοκρατικής παράταξης, αλλά πάνω απ’ όλα έναν άνθρωπο με βαθιά ευαισθησία, ήθος και ανιδιοτελή προσφορά.

Είχα την τύχη να τη γνωρίσω και να συμπορευτώ μαζί της όλα αυτά τα χρόνια. Η Ευθυμία δεν ήταν ένας άνθρωπος που απλώς πίστευε στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της δημοκρατίας· τις έκανε καθημερινή πράξη. Με συνέπεια, αγωνιστικότητα και ένα ξεχωριστό ανθρώπινο αποτύπωμα, βρέθηκε πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων, ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Θα τη θυμάμαι πάντα για τη ζεστασιά της, την καθαρή της ματιά, τη δύναμη της ψυχής της και το χαμόγελό της, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που δεν ζητούσαν τίποτα για τον εαυτό τους, αλλά ήταν πάντα εκεί για τους άλλους.

Η απώλειά της γεμίζει θλίψη όλους όσοι τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε.

Στην οικογένειά της, στους δικούς της ανθρώπους και σε όλους όσοι πορεύτηκαν μαζί της, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Καλό ταξίδι, αγαπημένη Ευθυμία. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας.