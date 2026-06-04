Έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Αντωνόπουλος της Achaia Clauss σε ηλικία 82 ετών

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Αντωνόπουλος, μέλος της οικογένειας που για δεκαετίες συνδέθηκε με την ιστορική οινοποιία Achaia Clauss και την επιχειρηματική ζωή της Πάτρας.

Ο Βλάσσης Αντωνόπουλος νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, προκαλώντας θλίψη στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όσους είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν.

Ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, υπήρξε πρόσωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την πορεία της Αχάια Κλάους. Η οικογένεια Αντωνόπουλου ανέλαβε τη διοίκηση της ιστορικής οινοποιίας το 1979, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στην εξέλιξη της εμβληματικής επιχείρησης, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Πάτρας.

"Ηρεμος, ταπεινός, λάτρης του βιβλίου"

Γιος των Ανδρέα και Μαίρης Αντωνοπούλου, δηλαδή της πρώτης γενιάς της φαμίλιας του φημισμένου οινόκαστρου, ο Βλάσσης είχε εργαστεί στην επιχείρηση ως γευσιγνώστης. Απέκτησε ένα γιο τον Ανδρέα, ο οποίος πέθανε πρόωρα και του χάρισε μια εγγονή την Τίνα, καθώς και μια κόρη, τη Μαίρη, από το γάμο του με την πρώην σύζυγό του Βάσω Αντωνοπούλου. Η αδελφή του Δανάη Αντωνοπούλου, γνήσια κοσμοπολίτισσα, συγκαταλεγόταν στις καλλονές της παλιάς αστικής Πάτρας και θεωρείται πρωτοπόρος του Πατρινού Καρναβαλιού.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τα κοντινά του πρόσωπα ήταν ένας ήρεμος, ευγενής και ταπεινός άνθρωπος που δεν του άρεσαν οι κοσμικές συναναναστροφές. Λάτρευε τη μουσική και το διάβασμα και διέθετε μια σημαντική συλλογή σπάνιων βιβλίων. Ζούσε μοναχικά στο πατρικό του σπίτι, Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος καθώς εδώ και αρκετό καιρό η υγεία του ήταν καταβεβλημένη. Εδωσε μια πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια και η κηδεία του προγραμματίζεται για το Σάββατο.