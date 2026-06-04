Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πράσινες επενδύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Πάτρας

Μία από τις πιο προηγμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις του δικτύου της HEINEKEN στην Ευρώπη αποτελεί το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Πάτρα με συνεχείς επενδύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις πρακτικές κυκλικής οικονομίας, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και σε λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Sebastian Sanchez, Managing Director της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της Πάτρας «με την πάροδο των ετών, έχουμε επενδύσει σταθερά στην Πάτρα: στην παραγωγή, στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στους ανθρώπους. Εδώ παράγουμε μπύρα που διανέμεται σε όλη την Ελλάδα και σε σειρά εξαγωγικών αγορών. Παράγουμε επίσης τη βύνη που προέρχεται από το ελληνικό κριθάρι του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας, την οποία χρησιμοποιούμε εδώ ως πρώτη ύλη και την οποία επίσης εξάγουμε».

Το εργοστάσιο της Πάτρας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθυντής, Θανάσης Γιούλης, σε έναν συνολικό χώρο 252 στρεμμάτων, έχει δυναμικότητα που φτάνει τα 3 εκατομμύρια εκατόλιτρα ή 300 εκατομμύρια λίτρα μπύρας ετησίως - δηλαδή περίπου 600 εκατομμύρια φιάλες των 50cl ή 900 εκατομμύρια κουτιά των 33cl. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο ζυθοποιείο στη χώρα μας, με ισχυρό αποτύπωμα, σύγχρονη υποδομή και ουσιαστική συμβολή στην παραγωγική βάση της περιοχής» υπογράμμισε ο ίδιος.

Η μονάδα διαθέτει πέντε αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας: δύο γραμμές φιάλης, μία για επιστρεφόμενη και μία για one-way συσκευασία, μία γραμμή κουτιού και δύο γραμμές βαρελιού, μεταλλικού και PET. Παράλληλα, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις βυνοποίησης και ζυθοποίησης, δύο γραμμές ζυθόβρασης, δύο γραμμές φιλτραρίσματος και 90 δεξαμενές μπύρας, που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη και υψηλών προδιαγραφών παραγωγική αλυσίδα.

Στο εργοστάσιο της Πάτρας παράγονται όλα τα βασικά brands της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, καθώς και οι μηλίτες, των οποίων η παραγωγή ξεκίνησε το 2019 με μία από τις πλέον σύγχρονες επενδύσεις της εταιρείας. Συνολικά, παράγονται 12 διαφορετικά brands και 141 κωδικούς προϊόντων σε όλους τους τύπους συσκευασίας, ενώ η αποθήκευση του τελικού προϊόντος γίνεται σε στεγασμένες εγκαταστάσεις 28.000 τετραγωνικών μέτρων, με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Γιούλη, «ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το εργοστάσιο της Πάτρας είναι ένα από τα ελάχιστα εργοστάσια της ΗΕΙΝΕΚΕΝ στην Ευρώπη που διαθέτουν βυνοποιείο». «Η ύπαρξη αυτής της μονάδας μαζί με την αντίστοιχη που έχουμε στο άλλο μας εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού με Έλληνες αγρότες, που τρέχει εγώ και 16 χρόνια ενισχύοντας την εγχώρια αγροτική παραγωγή και δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα» τόνισε ο κ. Γιούλης και συμπλήρωσε: «Για να φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο, τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε επενδύσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ, με σταθερό στόχο να διατηρούμε την Πάτρα στην αιχμή της παραγωγικής και τεχνολογικής εξέλιξης. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως η σύγχρονη γραμμή παραγωγής μηλίτη, την καινοτόμο παραγωγή βαρελιών μίας χρήσης, την επέκταση των αποθηκευτικών μας χώρων, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής με νέο συγκρότημα συλλογής και επεξεργασίας CO2, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών καυσίμων και ενέργειας».

«Ανάμεσα σε αυτές τις επενδύσεις ξεχωρίζουν οι πράσινες τεχνολογίες, όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο 1 MW ιδιοκατανάλωσης, το οποίο ήδη καλύπτει περίπου το 10% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής μας προσπάθειας να συνδυάζουμε την παραγωγική ισχύ με τη βιωσιμότητα» επεσήμανε ο κ. Γιούλης.

Επίσης, υπογράμμισε ότι «η εμβληματική πράσινη επένδυση στο πρώτο ηλιοθερμικό πάρκο στην Ελλάδα, δυναμικότητας 5,75 MW, ολοκληρώνεται και από τον επόμενο μήνα ξεκινούν οι δοκιμές. Με την επένδυση αυτή, αναμένουμε να καλύπτουμε έως και το 25% των αναγκών μας σε θερμική ενέργεια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μετάβασή μας σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο».

Εξίσου ουσιαστική είναι η προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου. Όπως αναφέρθηκε, στη ζυθοποιία, το νερό αποτελεί βασική πρώτη ύλη και πολύτιμο φυσικό πόρο. Για τον λόγο αυτό, από το 2015 έως το 2025 μειώθηκε η κατανάλωση νερού κατά 2,7 λίτρα ανά λίτρο παραγόμενης μπύρας, πετυχαίνοντας ετήσια εξοικονόμηση 405 εκατομμυρίων λίτρων νερού. «Μιλάμε για ποσότητα που αντιστοιχεί, κατ' εκτίμηση, στην κάλυψη των αναγκών πόσιμου νερού και μαγειρέματος ολόκληρου του πληθυσμού της Πάτρας για έναν χρόνο» τόνισε ο κ. Γιούλης και συμπλήρωσε: «Αντίστοιχα, η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την παραγωγή από το φωτοβολταϊκό μας πάρκο 1 MW, μας εξοικονομεί 3,5 εκατομμύρια kWh τον χρόνο - ενέργεια ικανή να ηλεκτροδοτήσει όλα τα σπίτια των Βραχνεΐκων για έναν ολόκληρο χρόνο».

Όπως εξήγησε, «στη θερμική ενέργεια, από το 2015 έως το 2025, πετύχαμε μείωση κατά 27 MJ ανά εκατόλιτρο, δηλαδή ετήσια εξοικονόμηση 40.500 GJ. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στη θέρμανση 2.000 κατοικιών ή μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης της περιοχής. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πρόοδός μας στις εκπομπές CO2. Από το 2015 έως το 2025 τις μειώσαμε κατά 20.000 τόνους, δηλαδή κατά 71% σε σχέση με το 2015. Και με την έναρξη λειτουργίας του ηλιοθερμικού πάρκου, στο τέλος του 2026 η μείωση αυτή αναμένεται να φτάσει το 79%. Αυτό το αποτέλεσμα είναι προϊόν μιας συνολικής στρατηγικής: εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης πιο καθαρών μορφών ηλεκτρικής ενέργειας και μετάβασης από το μαζούτ στο φυσικό αέριο, με επιλογές που μειώνουν ουσιαστικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα».

Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται και διεθνώς. Το 2025 το εργοστάσιο της Πάτρας πιστοποιήθηκε στη βαθμίδα Silver ανάμεσα στα εργοστάσια της Heineken - μια διάκριση που έχουν μόλις 12 εργοστάσια παγκοσμίως. Την ίδια χρονιά, το εργοστάσιο κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 52 εργοστάσια της Ευρώπης, με βάση την παραγωγικότητα και την επίτευξη των στόχων του.

«Με το πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης TPM, εδώ και δέκα χρόνια καταγράφουμε σταθερή πρόοδο στους δείκτες κατανάλωσης νερού και ενέργειας, στις αποδόσεις των γραμμών παραγωγής, στους δείκτες ποιότητας και στη μείωση των απωλειών μπύρας και υλικών. Και το 2025 το εργοστάσιο της Πάτρας βρέθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες μονάδες της Heineken διεθνώς ως προς τα ποιοτικά του αποτελέσματα, ενώ γιορτάσαμε και 600 ημέρες χωρίς ατύχημα» προσέθεσε ο διευθυντής του εργοστασίου Θανάσης Γιούλης.



Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πρόγραμμα για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας

Το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο» παρουσίασε σήμερα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας, η οποία εντάσσεται οργανικά στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, αποτελώντας έμπρακτη έκφραση του κοινωνικού πυλώνα δράσης της.

Ο γενικός διευθυντής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Sebastian Sanchez δήλωσε: «Η Πάτρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς μας. Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μεταφράζεται σε πράξεις που στηρίζουν έμπρακτα τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Με το πρόγραμμα "Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο" επενδύουμε σε λύσεις που δημιουργούν διαχρονικό θετικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και το μέλλον της περιοχής».

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Εθελοντικό Σώμα Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική αξία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωρά:

- στην αποκατάσταση και αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης στην πληγείσα περιοχή του Αλισσού,

- στην εγκατάσταση δεξαμενών νερού ανοικτού τύπου σε στρατηγικά σημεία της Αχαΐας, με σκοπό την υποστήριξη εναέριων πυροσβεστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης,

- στην προσφορά σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και

- στην παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την ενίσχυση του Εθελοντικού Σώματος Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας.

«Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα τον Αύγουστο του 2025 επηρέασαν βαθιά τις τοπικές κοινότητες, τις οικογένειες και τις υποδομές, φτάνοντας πρακτικά έως την περίφραξη των εγκαταστάσεών μας. Για εμάς, το ερώτημα δεν ήταν ποτέ αν θα έπρεπε να ανταποκριθούμε. Η ανταπόκριση ήρθε φυσικά, γιατί η Πάτρα είναι και δική μας πόλη» ανέφερε ο κ. Sanchez.

Όπως εξήγησε, «πρώτη προτεραιότητα ήταν να ακούσουμε προσεκτικά τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και των θεσμικών φορέων. Μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις αρχές Πολιτικής Προστασίας και τα εθελοντικά πυροσβεστικά σώματα, και φυσικά με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σχεδιάσαμε μια σειρά πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται σε τρεις κρίσιμους άξονες: Αποκατάσταση, Προετοιμασία για το μέλλον και 'Αμεση στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή».

«Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι ότι το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά απλώς την κοινωνική ευθύνη. Αφορά τη συνεργασία. Αφορά την επένδυση στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνει τον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη βιωσιμότητα στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία» υπογράμμισε ο κ. Sanchez.

Παράλληλα, η εκδήλωση ανέδειξε τη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, με έμφαση στις επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τον πολυδιάστατο ρόλο της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και τους ανθρώπους της.

Ο Θανάσης Γιούλης, Διευθυντής του εργοστασίου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Πάτρα, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το εργοστάσιο της Πάτρας δεν είναι απλώς μια παραγωγική μονάδα. «Είναι ένας ζωντανός οργανισμός ανάπτυξης, καινοτομίας, υπευθυνότητας και προοπτικής για την Αχαΐα και για τη χώρα συνολικά. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας: ότι η σύγχρονη βιομηχανία μπορεί να παράγει αξία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική, με τρόπο ουσιαστικό και μετρήσιμο. Διατηρώντας αμετακίνητη τη δέσμευσή της να δημιουργεί αξία εκεί όπου δραστηριοποιείται, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαμορφώνουν ένα καλύτερο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες».

