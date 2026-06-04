Λένα Μαντά: Είχα λέμφωμα στο στομάχι, το πρόλαβα στην αρχή

Στην περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της αναφέρθηκε η Λένα Μαντά, περιγράφοντας τη στιγμή που διαγνώστηκε με λέμφωμα στο στομάχι, το οποίο εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο, με τους γιατρούς να της λένε χαρακτηριστικά ότι ήταν «πολύ τυχερή».

Η συγγραφέας ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μεταξύ άλλων μίλησε για την έγκαιρη διάγνωση, καθώς και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της θεραπείας της. Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, η Λένα Μαντά δήλωσε ότι οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε λέμφωμα σε πολύ αρχικό στάδιο: «Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι το είχα προλάβει στην αρχή. Η λέξη καρκίνος δεν ακούστηκε ποτέ. Είχα λέμφωμα στο στομάχι το οποίο το πρόλαβα. Θα μπορούσε όμως να ήταν κάτι σοβαρό. Είναι προκαρκινικό στάδιο. Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι σαν να έπεσα από τον πέμπτο και να προσγειώθηκα στα 4 σαν γάτα. Τόσο τυχερή είστε».